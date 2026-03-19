Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех с помощью современной российской системы в режиме реального времени контролирует работу 2500 станков на 11 предприятиях по всей стране. Внедрение цифрового мониторинга позволяет отслеживать сроки изготовления деталей газотурбинных двигателей и на треть снижает время простоя станочного парка.

ОДК несколько лет реализует проект по внедрению на предприятиях корпорации промышленного интернета вещей (IIoT). Он представляет собой цифровую систему, которая автоматически собирает, анализирует и передает в единый центр данные о работе оборудования на различных площадках, оперативно сообщая о снижении эффективности работы станков и персонала. Проект реализуется на базе российского комплекса «Диспетчер».

Сегодня лидерами по числу подключенного к цифровой системе оборудования являются ОДК-Салют и ОДК-Сатурн. В перспективе к проекту по цифровизации присоединятся все производственные предприятия корпорации.

«"Диспетчер» перестал быть просто системой мониторинга и стал полноценной частью производственной экосистемы ОДК. Его внедрение показало быстрые и наглядные результаты. Проект сделал корпорацию лидером по развитию промышленного интернета вещей в России. Практика показывает: на разных участках достигается от 10 до 30% снижения нерегламентированного простоя и соответствующего повышения загрузки оборудования. Это колоссальная минимизация издержек. Сегодня к системе подключено уже примерно 2500 единиц оборудования на всех основных производственных площадках ОДК. В наших планах подключить еще порядка тысячи станков из категории особо ответственного оборудования", — отметил директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

Система мониторинга «Диспетчер» связывает производственное оборудование нескольких предприятий в единую сеть. Она отслеживает и сообщает информацию по загрузке и использованию станков по всем подключенным площадкам. Это позволяет оперативно реагировать на возникающие ситуации, управлять пропускной способностью производства и прогнозировать загрузку оборудования с учетом задач ОДК. Кроме того, система помогает поддерживать исправное техническое состояние оборудования, следить за эффективностью работы не только оборудования, но и персонала.

Помимо мониторинга состояния оборудования в ОДК внедрен функционал открытия и закрытия сменно-суточных заданий непосредственно с экрана «Диспетчера», установленного на каждом станке. Раньше оператору нужно было идти к диспетчеру или заполнять бумажные журналы, а сейчас все действия происходят непосредственно на рабочем месте. Диспетчеры и мастера видят статус выполнения заданий в реальном времени и могут оперативно реагировать на возникающие ситуации.

Работа по расширению возможностей системы мониторинга «Диспетчер» продолжается. Планируется включить в функционал контроль и анализ фактически затраченного времени и переход к адаптивному управлению технологиями производства, при котором система сможет давать рекомендации по регулированию параметров работы оборудования, учитывая изменения в условиях производства.

Результаты внедрения проекта ОДК представила на ежегодной отраслевой конференции «Авиацифра-2026» в Санкт-Петербурге в ходе сессии, посвященной цифровым решениям и ИТ-инструментам для управления производственными процессами.

«Авиацифра» — ежегодная отраслевая конференция, посвящённая цифровым трендам и инновациям в авиастроении. Проходит 18-20 марта 2026 года в Санкт-Петербурге. Целью проведения практической конференции является поиск решений для повышения эффективности и технологического суверенитета отрасли через внедрение передовых IT-решений.