Мурманск получил 23 новых пассажирских автобуса ЛиАЗ

В Мурманске АО «Электротранспорт» получило 23 новых пассажирских автобуса ЛиАЗ.

Новые машины приобрели на средства специальных казначейских кредитов. Автобусы будут курсировать по мурманским маршрутам № 10, 19, 25 и 29.

Всего с 2021 по 2023 годы по программе обновления парка общественного транспорта областной центр получил 55 троллейбусов и 46 автобусов.

https://www.mur...e/news/5596082/

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