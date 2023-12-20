Ростех наращивает мощности производства остекления для гражданской авиации

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Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех ввело в эксплуатацию новый производственный участок ионообменного упрочнения силикатного стекла, используемого в производстве остекления кабины экипажа гражданских самолетов. Мощности оборудования позволят выполнить масштабные планы в области авиастроения до 2030 года.

Многослойное остекление для авиации должно обладать высокой прочностью, в частности, выдерживать столкновение с птицей. Ионообменное упрочнение позволяет сделать силикатное стекло, входящее в состав композиции, в шесть-восемь раз прочнее обычного. Эта технология используется в случае, когда термическая закалка не обеспечивает требуемых прочностных характеристик. Кроме того, она применяется, если изделие имеет сложную геометрию или тонкий номинал.

Прочность стекла при ионообменном упрочнении повышается за счет замены ионов натрия ионами калия в специальной установке. Ранее эти работы велись на мощностях дочернего предприятия АО «НИТС». Ввод собственного участка расширит производственные возможности «Технологии».

«Сегодня перед отечественными предприятиями стоит амбициозная задача по наращиванию темпов производства гражданских самолетов. Для ее решения работает большая кооперация предприятий Госкорпорации Ростех, в которой задействовано ОНПП „Технология“. Включение в производственный цикл нового участка позволит обеспечить серийный выпуск лобового остекления для отечественных воздушных судов в нужном объеме. Новая производственная линия оснащена российским оборудованием», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

ОНПП «Технология» является одним из ключевых поставщиков материалов и комплектующих для отечественного авиастроительного комплекса. Наряду с авиационным остеклением предприятие выпускает широкую номенклатуру алюминиевых и полимерных сотовых заполнителей, звукопоглощающие конструкции и притираемые панели для перспективных авиационных двигателей, элементы конструкций планера, агрегаты из полимерных композиционных материалов.

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