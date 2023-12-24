Четыре завода Егора Кобликова

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На выставке «ЮгАгро» в Краснодоне ГК «Коблик» представила новый зерноперегрузчик на 40 кубометров, вертикальный миксер с автоматической программой кормления под разные рационы, две машины для семенных заводов, а также ленточный конвейер мощностью1200 т в час — он представляет интерес в первую очередь для портовых элеваторов. Они поставлены в порты в Новороссийске и в Выборге. А также ирригационную систему: круговую дождевальную машину с радиусом покрытия до 600 м

На сегодня ГК «Коблик» имеет четыре площадки: воронежские дивизионы — площадка в Масловке (выпуск сушилок, машин по зерноочистке и для семеноводов), производство в Семилуках (выпуск силосов и транспортного оборудования), площадка в Смоленске (прицепы, бункеры-перегрузчики и большие кормосмесители) и дивизион в Минске (весь спектр машин для животноводства, включая разбрасыватели органических удобрений, миксеры, измельчители-выдуватели соломы и т. д. ).

И строит два новых завода.

Отрывки из интервью с основателем и владельцем компании Егором Кобликовым:

— … но в Минске и Смоленске мы уперлись в потолок по производственным мощностям, поэтому приняли решение строить с нуля новый комплекс в Воронеже.

Как Вы пришли к производству такого оборудования?

— В течение 10 лет мы были поставщиками американского оборудования. С 2012 года работали дилером компании Valley, поэтому ирригация нам понятна и близка, хоть мы и не занимались ее производством. После 2022 года стало крайне сложно доставлять это оборудование в Россию, и мы, имея определенные технические знания, успешно освоили выпуск подобных систем у нас в стране. Стоит отметить, что само оборудование не столь сложно в производстве, здесь намного важнее именно технологические компетенции: правильный гидрорасчет с учетом конкретных полей, подача воды, насосные станции.

Два года назад Вы вошли в сегмент животноводства — приобрели активы, в том числе марку «Хозяин», это сделало Вас заметным игроком в упомянутом сегменте. С чем было связано такое решение?

— До прихода в собственное производство мы специализировались на полевых агромашинах. У нас давно зрела идея сделать прицепы под собственным брендом, потому что их в России не хватало, особенно высокопроизводительных. Отечественных мощных сельхозприцепов в России по факту почти нет. Некоторые наши компании пытаются зайти на этот рынок, до этого он был занят европейцами. Собственно, так мы открыли свой проект, уже под брендом KOBLiK.

Сейчас мы развиваем производство тракторных прицепов, при этом расширили продуктовый портфель — например, ввели в него ранее не выпускавшиеся зерноперегрузчики.

Далее мы вывели на рынок полуприцепы с толкающим бортом, расширили линейку кормосмесителей — начали выпускать машины на 25-35 кубов, которых ранее не было совсем. Планируем в ближайшие месяцы наладить выпуск миксера с выдувателем соломы. В России такую технику пока никто не делал.

Скорость впечатляет. Расскажите о Ваших производственных планах.

— Задача номер один — запустить новый производственный комплекс в Воронеже. Это будет наша пятая промышленная площадка, на ней будет действовать новый корпус площадью 20 тыс. кв. м., что создаст порядка 300 новых рабочих мест. Непосредственно возведение уже закончено, в феврале-марте уже будем запускать технологические линии. Официальное открытие намечено на март. На данных мощностях мы будем изготавливать бункеры-перегрузчики и полуприцепы с толкающим бортом, что позволит серьезно нарастить их объемы выпуска и снизит их себестоимость за счет конвейерной сборки и экономии на масштабе.

Вторая задача — начать до конца года строительство производства по системам орошения и ирригации. Мы уже производим поливальные установки, но текущий объем не способен обеспечить спрос на дождевальную технику. Мы планируем открыть новые мощности уже в 2024 году.

Какой будет объем инвестиций в оба проекта?

— В комплекс по производству тракторных сельхозприцепов мы вложили 1,5 млрд рублей. Второй проект предполагает объем финансирования порядка 1-1,2 млрд рублей. Вообще, построить завод — несложно. Если есть ресурсы и понимание, чего ты хочешь, то можно все успеть за 12-15 месяцев.

Расскажите, каким был для Вас 2023 год?

— Год был тяжелым. Но у нас падения не было. Работа шла не планово, как мы привыкли, а волатильно: то тишина, то большая загрузка сразу на три месяца. Многие контракты были заморожены, но пришли новые, которых мы не ждали.

Мы быстро подстраиваемся под рынок. Но мы видим, что многие проекты по элеваторному оборудованию, которые крайне необходимы клиентам, сейчас заморожены из-за нехватки льготных кредитов или региональных субсидий. При этом направление переработки растет огромными темпами. Так что потери в сельхозпроизводстве отчасти компенсируются на уровне переработки. Поэтому спрос на элеваторное оборудование стабильно высокий.

Что можете сказать про опыт работы с китайскими брендами?

— Отвечу аккуратно: это хорошее испытание. Я понял, что мы молодцы с собственным производством. К сожалению, в России пока еще не все потребители это могут оценить и не все понимают, на какой уровень поднялось машиностроение в нашей стране за последние 10-15 лет. Когда мы начали работать с китайскими производителями, мы поняли, что ушли от них вперед лет так на двадцать.

Китайский бизнес по сельхозмашинам — это история про массовое производство, причем основная задача, как правило — продать дешево и больше никогда не услышать имя покупателя. Это не плохо и не хорошо, просто такие предлагаются правила игры. Мы берем партию тракторов из Поднебесной в 50-150 штук и дальше самостоятельно обеспечиваем сервис, поддержку, гарантию. Производитель далее к этому уже не имеет никакого отношения.

В этом плане позиция российских машиностроителей отличается в лучшую сторону. Мы несём моральную и юридическую ответственность за выпущенную технику. Поэтому общий тренд положительный. Мы стремимся держать высокое качество продукции, но при этом рынок ждёт, что наши цены будут сродни тем, которыми известна китайская техника.

Получается некий парадокс: качество дай европейское, а цены — китайские.

Так и живём.

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