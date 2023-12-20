Саровский ядерный центр представил «Логос ЭМИ»

«Логос ЭМИ» — новый модуль пакета программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования.

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Модуль предназначен для численного моделирования электромагнитных процессов.

Первая коммерческая версия позволяет проводить расчеты отражения, поглощения и дифракции электромагнитных волн, эффективной поверхности рассеяния на трехмерных объектах сложной формы, параметров антенно-фидерных устройств. В перспективе появятся функции расчета электромагнитной стойкости, электромагнитной совместимости и др.

«Разработчики будут включены в техническое обслуживание предприятий — заказчиков „Логос ЭМИ“ на этапах внедрения и применения продукта, — подчеркнул замначальника научно-исследовательского отделения Института теоретической и математической физики ядерного центра Андрей Гребенников. — Мы стремимся к тому, чтобы была учтена специфика конкретных производств и предприятия получали максимальный эффект от модуля».

Справка: «Логос ЭМИ» — седьмой в семействе «Логос» и важный элемент отечественной системы тяжелого класса для многодисциплинарного моделирования физических процессов.

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