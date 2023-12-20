Два судна пополнили флот Дальневосточного бассейнового филиала «Росморпорта»

© paluba.media

В соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» состав флота Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» пополнили буксир «Виктор Оленич» и несамоходная баржа «М 350», ранее эксплуатировавшиеся Сахалинским филиалом предприятия. С учетом пополнения общее количество судов дноуглубительного флота Дальневосточного бассейнового филиала выросло до 8 судов, а всего флот филиала составляет теперь 43 судна.

Буксир «Виктор Оленич» представляет собой однопалубное стальное судно с рубкой в средней части, средним расположением машинного отделения и двумя винтами фиксированного шага. Буксир при небольших размерах и осадке за счет высокой удельной мощности, остойчивости и хорошей маневренности может использоваться в ограниченных акваториях, где маневрирование затруднено.

Несамоходная баржа «М 350» представляет собой стальное двухкорпусное судно с самораскрывающимся корпусом с гидравлическим приводом. Несамоходная баржа может транспортировать и самостоятельно выгружать более крупные фракции скального грунта, бункер сформирован в составе корпуса шаланды и полностью разделен по диаметральной плоскости с образованием половин корпусов, соединенных шарнирами. Для сброса грунта левая и правая половины корпуса поворачиваются вокруг осей шарниров, раскрывая трюм.

Буксир и несамоходная баржа будут использоваться Дальневосточным бассейновым филиалом в целях приема и транспортирования донного грунта в морские подводные свалки в процессе проведения филиалом дноуглубительных работ в морских портах Ванино, Владивосток, Восточный, Корсаков, Находка и Холмск.

© paluba.media

С использованием собственного дноуглубительного флота Дальневосточный бассейновый филиал выполняет дноуглубительные работы не только в интересах поддержания глубин на собственных объектах портовой инфраструктуры, но и на договорной основе на объектах любых заинтересованных организаций.

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