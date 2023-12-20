Пассажирское судно «Иния» проекта 04860.1 вышло на ходовые испытания

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Пассажирское судно «Иния» проекта 04860.1, строящееся на Ушаковских верфях в Калининградской области вышло на ходовые испытания.

Новое пассажирское судно «Иния» разработано АО «НИПТБ «Онега» по заказу компании АО «Машпромлизинг» (входит в ОСК) и стало развитием проекта «Соталия». Проект «Иния» реализуется по инициативе руководства Псковской области в рамках программы по организации речных пассажирских перевозок и экскурсионных маршрутов. Судно было заложено в январе 2023 года.

При разработке проекта максимально использованы отечественные комплектующие и оборудование. Судно одним из первых должно получить заключение СТ-1, подтверждающее выполнение требований к импортозамещению при проектировании и строительстве судна. После спуска на воду судну предстоит подтвердить свои проектные показатели на швартовных и ходовых испытаниях.

«Иния» сможет принимать на борту до 54 пассажиров. На судне также предусмотрена перевозка маломобильных групп населения: отсутствуют пороги, что значительно упрощает использование специальных средств передвижения.

Ранее в июне 2023 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие экскурсионно-прогулочного маршрута российского круизного и пассажирского судна речного класса «Соталия», построенного по заказу Объединенной судостроительной корпорации. Как и проект «Соталия», «Иния» получила название в честь вида пресноводного речного дельфина, обитающего в Амазонке. Элементы дизайна судна имеют определенное сходство с контуром дельфина, выпрыгнувшего из воды.

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