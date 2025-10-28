В октябре 2025 года судостроительный завод «Ушаковские верфи» (Калининградская область) сдал яхту «Чайка» проекта проекта «Легенда 1750».

На борту предусмотрены: просторный салон с обеденной зоной, отдельная зона камбуза, мастер-каюта владельца, гостевая каюта, два санузла с душевыми кабинами, большой кокпит, гараж для дельных вещей, увеличенная купальная платформа. Дополнительно, в кормовой части находится отдельная каюта для капитана, включающая собственный санузел и спальное место — решение, рассчитанное на эксплуатацию с постоянным экипажем.

Технические характеристики:

Длина: 18,3 м

Ширина: 4,95 м

Осадка: 1,20 м

Водоизмещение: 40 тонн

Высота от ватерлинии: 4,25 м

Категория мореходности: B по СЕ

Двигатели: 2 x Nanni Energy (275 л.с. / 202 кВт)

В мае 2025 года на заводе завершилось строительство двух новых современных комфортабельных яхт проектов COURAGE 35 OK и COURAGE 39 AK, получивших яркие имена — ''Югра'' и ''Пеликан''.

COURAGE 35 OK компактная и утонченная, оснащена дизельным двигателем Nanni Energy (80 л.с.), генератором Fischer Panda, купальной платформой-трансформером и даже хамамом по желанию заказчика.

COURAGE 39 AK — более вместительная модель с увеличенными топливными цистернами (до 1000 л), мощным двигателем 115 л.с., тремя каютами и спальным местом в салоне — в общей сложности до восьми спальных мест.

Обе яхты отправились в Московскую область

