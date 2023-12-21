В Самаре открылся новый бассейн

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В Куйбышевском районе Самары сдан в эксплуатацию новый бассейн, который жители ждали 20 лет. Двухэтажное здание расположилось на улице Калининградской около стадиона «Нефтяник».

В новом бассейне шесть дорожек по 25 метров. Здесь будут проходить и соревнования, наблюдать за которыми можно с трибун. Кроме того, комплекс оснащен тренажерным и гимнастическим залами и техническими и вспомогательными помещениями — раздевалками, душевыми, медицинским кабинетом, буфетом. Важная особенность — в нем предусмотрены все условия для нахождения людей с ограниченными возможностями здоровья, есть специальные спуски в воду для колясочников. В скором времени в комплексе начнутся тренировки спортивной школы олимпийского резерва № 8. Директор учебного заведения Светлана Кузьмина по совместительству еще и председатель региональной федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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— Я участвовала в проектировании этого объекта. Сейчас вижу, что получилось все так, как мы и задумывали. Это колоссальный объект, похожего в Самаре нет, потому что все старые бассейны строились с маленькими и узкими обходными дорожками. Тут они широкие, кроме того, есть спуски для маломобильных граждан. Очень светлый бассейн. Здесь можно проводить соревнования, — рассказала директор СШОР № 8. Воспитанник Светланы Кузьминой Вячеслав Ленский — заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио — тоже оценил новый бассейн: — Внешне — масштабная постройка. Хорошо, когда что-то новое открывается. Особенно здорово, что сюда могут прийти люди с любыми физическими возможностями. Недавно Вячеслав закончил спортивную карьеру и почти год работает тренером. Когда новый бассейн откроет двери для посетителей, сюда придут и его воспитанники.

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