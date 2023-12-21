Открыто движение по всей трассе М-12 «Восток»

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21 декабря открыто движение по всей скоростной федеральной трассе М-12 «Восток».

Автомагистраль до Казани проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана.

Протяжённость трассы 810 км. Стоимость строительства трассы составила более 900 млрд рублей.

Дорога имеет по 2-3 полосы для движения в каждом направлении, встречены транспортные потоки разделены бетонными и металлическими барьерами, на всем протяжении магистрали установлены мачты освещения. Кроме того, для предотвращения выхода на проезжую часть диких животных, с двух сторон дорожного полотна установлен высокий забор из сетки. На трассе построены 323 искусственных сооружения: мостов, эстакад и путем путепроводов. Самый крупный из них — мост через Волгу — расположен в Татарстане. Его длина составляет 3362 м, а высота над рекой — около 50 м. Другие крупные мосты: через Суру (930 м, Чувашия) и Оку (1,4 км, соединяет Владимирскую и Нижегородскую области).

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Через каждые 50-60 км на трассе расположены заправки, в том числе мультифункциональные комплексы с кафе, зонами отдыха, детскими площадками, душевыми кабинами и даже прачечными

Трасса М-12 строилась с 2020 года. Движение до Казани запускается на семь месяцев ранее запланированного срока. Благодаря открытию трассы М-12 от Москвы до Казани время в пути между городами сократится с 12 до 6,5 часов.

Разрешённая скорость движения по четырёхполосной М-12 составляет 110 км/ч.

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В 2024 году дорогу продлят до Екатеринбурга за счёт реконструкции М-7 и строительства новых платных участков (обход Набережных Челнов, Дюртюли-Ачит). Позже М-12 будет продлена до Тюмени.

И дальше… Новый автобан включён в глобальный государственный проект «Европа — Западный Китай».

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Поехали!

https://iz.ru/1...e-po-trasse-m12

Фото — https://iz.ru/1...2-transliatciia

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