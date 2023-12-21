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Дорожное строительство

Открыто движение по всей трассе М-12 «Восток»

 © cdn.iz.ru

21 декабря открыто движение по всей скоростной федеральной трассе М-12 «Восток».

Автомагистраль до Казани проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана.

Протяжённость трассы 810 км. Стоимость строительства трассы составила более 900 млрд рублей.

Дорога имеет по 2-3 полосы для движения в каждом направлении, встречены транспортные потоки разделены бетонными и металлическими барьерами, на всем протяжении магистрали установлены мачты освещения. Кроме того, для предотвращения выхода на проезжую часть диких животных, с двух сторон дорожного полотна установлен высокий забор из сетки. На трассе построены 323 искусственных сооружения: мостов, эстакад и путем путепроводов. Самый крупный из них — мост через Волгу — расположен в Татарстане. Его длина составляет 3362 м, а высота над рекой — около 50 м. Другие крупные мосты: через Суру (930 м, Чувашия) и Оку (1,4 км, соединяет Владимирскую и Нижегородскую области).

 © htnews.ru

Через каждые 50-60 км на трассе расположены заправки, в том числе мультифункциональные комплексы с кафе, зонами отдыха, детскими площадками, душевыми кабинами и даже прачечными

Трасса М-12 строилась с 2020 года. Движение до Казани запускается на семь месяцев ранее запланированного срока. Благодаря открытию трассы М-12 от Москвы до Казани время в пути между городами сократится с 12 до 6,5 часов.

Разрешённая скорость движения по четырёхполосной М-12 составляет 110 км/ч.

 © i.gogov.ru

В 2024 году дорогу продлят до Екатеринбурга за счёт реконструкции М-7 и строительства новых платных участков (обход Набережных Челнов, Дюртюли-Ачит). Позже М-12 будет продлена до Тюмени.

И дальше… Новый автобан включён в глобальный государственный проект «Европа — Западный Китай».

 © cdn.iz.ru

 © cdnstatic.rg.ru

 © oka.fm

Поехали!

https://iz.ru/1...e-po-trasse-m12

Фото — https://iz.ru/1...2-transliatciia

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6413479?ysclid=lqf40fn0m8650291556

дорожное строительство, трасса М-12, "Автодор"
  • Нет аватара termometrix
    21.12.2314:22:02

    Поздравляю!И желаю, чтобы скоростная трасса поскорее дошла до Тюмени и даже до Владивостока! Удачи!

    #1274320
  • Нет аватара termometrix
    21.12.2315:43:58

    Теперь нужна и высокоскоростная железнодорожная сеть.И такие маршруты, как Минск-Петербург-Москва-Пекин.Или Минск-Петербург-Москва-Астана, Москва-Тегеран-Дели,Москва-Ростов-Сочи-Стамбул.

    Новый Шелковый путь имеет впечатляющий потенциал и должен быть реализован.

    #1274332
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      21.12.2316:04:42

      И это сделаем:

       © img-fotki.yandex.ru

      Отредактировано: Сергей Котенко~16:05 21.12.23
      #1274334
      • Нет аватара termometrix
        21.12.2316:20:10

           

        #1274336
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        21.12.2316:51:03

        Развитие РЖД будет одним из главных драйверов развития российской экономики!!!

        И очень этому способствует что удалось сохранить практически все ж/д хозяйство как единую государственную компанию!!!

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:52 21.12.23
        #1274342
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          21.12.2316:53:07

          Российские железные дороги были всегда хребтом страны, со времён Империи.

          #1274345
  • Аlex М Аlex М
    21.12.2316:50:11

    То есть ВСЯ, прям все 100% со всеми мостами и участками — всё полностью открыто уже?

    #1274341
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      21.12.2316:58:05

      Татары, нижегородцы, чуваши отчитались, что у них всё построено. Владимирцы и москвичи раньше свои участки начали и закончили.

      Пока дыр, как на Ленинградке, не обнаружено    

      Тьфу, тьфу…

      #1274346
  • Clausson Clausson
    21.12.2316:52:09

    Приятно и гордо, что все происходит на наших глазах. Эпоха грандиозного инфраструктурного строительства в стране. Со времен Сталина ничего подобного в стране не было.

    #1274344
  • hooman hooman
    21.12.2317:55:51

    путем путепроводов — это что?

    #1274351
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