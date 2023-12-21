Завершен ремонт сухопутного маршрута в Крым вдоль Азовского побережья

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Специалисты Госкомпании «Автодор» совместно с подрядными организациями капитально отремонтировали трассу от границы с ДНР до пункта пропуска «Джанкой».

В этом году было восстановлено около 200 км дорог вдоль Азовского побережья, которые проходят по территориям Херсонской и Запорожской областей.

Кроме дорожного полотна, специалисты обустроили 43 остановочных павильона, более 14 км барьерного ограждения, около 2 тысяч дорожных знаков и более 2 км бордюрного камня. Также были укреплены откосы, нанесена разметка.

Также отремонтировали 7 мостов в составе трассы. На искусственных сооружениях дорожники обновили асфальтобетон, барьерное ограждение, а также покрасили перила.

Дорога в Крым от Ростовской области вдоль Азовского побережья протяженностью 359 км проходит по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Масштабная работа началась еще в прошлом году на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области. В двух субъектах отремонтировали около 160 км дорог. Кроме того, летом этого года были расширены подъездные пути к пункту пропуска «Джанкой».

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