Хроники Восточного полигона 2023

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После разворота экспорта России на восток основной транспортой артерией страны становится Восточный полигон, объединяющий Транссиб и БАМ.

В этом году на Восточном полигоне завершена или заканчивается модернизация более чем на 140 объектах.

Вспомним моменты тяжёлого и славного труда железнодорожников и строителей в уходящем 2023 году.

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Хабаровский край и Иркутская область

На перегоне Эльдиган —Тудур БАМа в Хабаровском крае на сложнейшем рельефе было построено 11 километров второго пути и четыре железнодорожных моста, причём один из них длиной более 400 метров.

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В начале октября этого года в Иркутской области завершилась модернизация участка Тайшет — Тагул на Транссибе. Между станциями уложено почти 13 километров второго пути, построены два путепровода. Один мост возведён в границах станции Тайшет, над железнодорожными путями, второй — рядом, над городской автодорогой. Теперь можно кратно увеличить объёмы вывоза угля из Кузбасса и Хакасии в направлении Дальнего Востока, поскольку новые инженерные сооружения позволят уйти от пересечения на одном уровне поездов, следующих из Абакана над главным ходом Транссиба. Вдоль участка железной дороги построены шумозащитные экраны протяжённостью 2,8 километра, обустроены водопропускные сооружения, реконструированы технологические здания, благоустроена прилегающая территория.

Реконструкция станции Ванино

Также в этом году в Хабаровском крае по нацпроекту завершилась реконструкция станции Ванино, которая является одной из крупнейших на БАМе. Это не только крупный транспортный узел, обслуживающий тихоокеанские порты в Татарском проливе, но и ключевое логистическое звено в сообщении с Сахалином, Камчаткой, Чукоткой и Магаданской областью. Тут уложили 22 км новых станционных путей. Строительство велось без остановки работы станции.

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Благодаря новой инфраструктуре станция Ванино сможет принимать поезда длиной 71 вагон и массой 7,1 тысячи тонн вместо 2,5 тысячи тонн, как это было ранее.

А это снижает потребность в маневрировании, увеличивается скорость обработки составов, поэтому обновлённая станция Ванино сможет существенно нарастить грузопоток с портами на берегу Татарского пролива, основная часть которого — уголь, нефтяные и контейнерные грузы.

Хроника октября

В октябре 2023 года были закончены следующие мероприятия:

1. Открыто движение по новым двухпутным перегонам (ранее движение было однопутным) общей протяжённостью почти 110 км:

Улак-Верхнезейск 14,5 км

Дугда-Нора 25 км

Болен—Мони 28 км

Эбгунь—Постышево 19 км

Демченко-Исакан 23 км

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На станциях были удлиненны и уложены новые приемо-отправочные пути для приёма грузовых поездов в 71 условный вагон:

Станция Юктали

уложен 1 новый и удлинили 4 приёмо-отправочных пути

Станция Вельбеткан 2 пути удлинили

Завершена комплексная реконструкция крупной станции Северобайкальск Вос-Сиб. ж.д. на западе БАМа

— было уложено 2 новых приёмо-отправочных пути и увеличена длина 2 действующих

— было уложено 10 новых стрелочных переводов

— смонтировано 4,4 км контактной сети.

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Улучшена система управления движением на станции, она стала микропроцессорной, вместо аналоговой, это должно положительно сказаться на увеличение скорости выполнения рабочих процессов, перевода стрелок и открытия сигналов, а также улучшить безопасность производимых операций.

В общей сложности в октябре 2023 года была закончена работа по укладке 57 стрелочных переводов на реконструируемых станциях БАМа.

На указанных участках было построено 9 мостов и уложено 11 водопропускных труб.

Ноябрь и декабрь

По данным «Сделано у нас» в конце года завершены следующие работы:

— 21 ноября КрасЖД завершила строительство второго главного пути на перегоне Кизир — Журавлево в Курагинском районе Красноярского края,

— 14 декабря на перегоне Дакка-Датта в Хабаровском крае запущено движение по второму пути,

— 15 декабря открыто движение по новому двухпутному Керакскому тоннелю в Амурской области,

— 19 декабря на Восточно-Сибирской дороге открыто движение поездов по второму пути на перегоне блок-пост 1076-й км — блок-пост 1084-й км.

— 21 декабря В Хабаровском крае открылось двухпутное движение поездов на перегоне Тудур — Пони Дальневосточной железной дороги.

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Только вперёд

Экспортные перевозки российских грузов через Восточный полигон по итогам ноября превысили 140 миллионов тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Объём контейнерных перевозок за 11 месяцев составил порядка 1 миллион 242 тысяч контейнеров, что выше аналогичного периода прошлого года на 5%.

На 35% вырос экспорт через погранпереходы.

Хакасия и Амурская область

В Республике Хакасия в этом году открыли двухпутное движение поездов на перегоне Биркчул — Казановская, расположенном на участке Междуреченск — Тайшет, с которой собственно и начинается Восточный полигон. По мнению начальника Красноярской железной дороги Алексея Туманина, реконструкция перегона Биркчул — Казановская важна не только для региона, поскольку это один из элементов масштабного проекта по увеличению пропускных и провозных способностей всего Восточного полигона.

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— Для нас это ещё и первый завершенный объект, построенный в рамках второго этапа реконструкции южного хода Междуреченск — Тайшет, с которого и начинается Восточный полигон. Теперь по этому участку мы сможем пропускать в три раза больше поездов, — сообщил Алексей Туманин, начальник Красноярской железной дороги

Поезда теперь будут без остановки разъезжаться на двухпутном отрезке. Стоит отметить, что менее чем за два года на перегоне в суровых климатических условиях Сибири железнодорожники выполнили огромный объём работ, не останавливая при этом движение поездов.

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Завершены основные строительные работы в новом Керакском тоннеле на Транссибе. Он находится в Амурской области, между станциями Ковали и Ульручьи, рядом с действующим тоннелем, построенным в 1911 году. Новый двухпутный тоннель имеет длину 926 метров, в нем уложено почти 2000 метров рельсов. Для укладки пути использовалась особая технология, когда полушпалы, закрепленные в бетоне, уложены на тонкий слой полимерного материала. Эта технология снижает вибрацию и динамическое воздействие на тоннель во время его эксплуатации. В настоящее время проводятся работы по облицовке порталов, устанавливаются инженерные сети, подключается оборудование.

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Открытие нового тоннеля позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на этом участке. Первые поезда уже пошли.

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В добрый путь!

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