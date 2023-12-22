Ход строительства новых социальных объектов

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Строительство федерального детского реабилитационного центра в Евпатории выполнили на 70%

На территории бывшей грязелечебницы «Мойнаки» появились два новых современных здания. В одном из них будет расположен консультационно-диагностический корпус будущей лечебницы. Монолитные работы уже завершили, фасадные — на финишной прямой.

Занимаются отделкой и стационарного корпуса. Он будет рассчитан на 300 мест. А реставрацию здания на территории бывшего санатория «Родина», включённого в список объектов культурного наследия 19 века, — уже завершили. Сейчас занимаются благоустройством.

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В Санкт-Петербурге завершилось строительство нового корпуса клиники имени Р.М. Горбачёвой

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«Общая площадь нового корпуса НИИ, входящего в состав Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, составляет более 17 тыс. кв. метров. В здании обустроены современные помещения стационаров клинико-реабилитационного центра и клиники офтальмологии на 110 коек, а также отделения трансплантации костного мозга, отделения реанимации и интенсивной терапии, пять операционных и отделение переливания крови», — рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».

Там также добавили, что в новом корпусе появились отделение реабилитации детей, клинико-диагностическая лаборатория, учебные классы и аудитории до 150 мест. Благодаря новому зданию в клинике имени Р.М. Горбачевой вдвое увеличится число трансплантаций костного мозга и существенно повысится общая пропускная способность медицинского учреждения.

Клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой — структурное научное, учебное и клиническое подразделение ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. Учреждение специализируется на трансплантации костного мозга и лечении онкологических заболеваний у детей, а также проводит широкий спектр клинических исследований новых лекарственных средств.

Камчатская краевая больница.Новый корпус

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Срок сдачи: 2024 г.

Реконструированный учебно-спортивный корпус легкой атлетики и футбола ВГАФК получил заключение о соответствии

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В Волгограде Нижне-Волжское управление Ростехнадзора подтвердило соответствие реконструированного учебно-спортивного корпуса легкой атлетики и футбола Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК) проектным требованиям.

«Управление Ростехнадзора выдало ППК „Единый заказчик“ заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Здание легкоатлетического манежа предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. По итогам реконструкции в нем оборудованы современные легкоатлетический манеж с трибунами на 850 мест, тир для пулевой и пневматической стрельбы, помещения кафедр легкой атлетики и футбола, тренажерный зал, а также административные и технические помещения», — рассказали в пресс-службе компании.

Там также добавили, что все строительно-монтажные работы на объекте завершены в полном объеме и соответствуют законодательству о градостроительной деятельности и современными требованиям безопасности. Специалисты установили новую пожарно-охранную сигнализацию, системы видеонаблюдения, освещения и дымоудаления. Кроме того, на спортивной арене установлено звуковое оборудование.

На площадке реконструированного учебно-спортивного корпуса будут проводиться соревнования регионального уровня по легкой атлетике, а также тренировочные занятия по разным видам спорта: от бокса до мини-футбола.

Усиление бригад происходит на строительстве театра кукол в столице Камчатки

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Новое просторное здание строится на проспекте Циолковского в микрорайоне Горизонт. Под строительство отведён земельный участок площадью 1,6 гектара, площадь здания театра составит более 9000 квадратных метров. По проекту в здании будут расположены зрительный зал на 250 мест и малый зал на 100 мест, театральный буфет, игровые зоны, зимний сад, уголок живой природы и музей кукол. Рядом с театром предусмотрены благоустроенная территория для прогулок, а также место для парковки.

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