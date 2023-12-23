Первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») отправил из своего филиала — омского Производственного объединения «Полет» ракету-носитель «Ангара-А5» для первого пуска с космодрома Восточный.

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Этот старт откроет новую страницу в истории российской ракетно-космической отрасли.

Специалисты ПО «Полет» с участием структурных подразделений Центра Хруничева завершили испытания ракеты-носителя «Ангара-А5». По итогам испытаний, анализа и проверки всех систем ракеты-носителя на соответствие заложенным комплексным инженерно-техническим решениям подтверждена готовность «Ангары-А5» к началу летно-конструкторских испытаний на космодроме Восточный.

На Восточном закончено создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет-носителей «Ангара». Специалисты Роскосмоса завершили и подтвердили, в том числе с помощью электрозаправочного макета ракеты-носителя «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ», готовность и работоспособность систем стартового комплекса. Таким образом, космическая инфраструктура для ракет-носителей «Ангара» на Восточном готова к началу подготовки первой летной ракеты к пуску.

Центр Хруничева — головной разработчик и изготовитель космических ракетных комплексов «Ангара» на космодроме Плесецк и «Амур» на космодроме Восточный, в составе которых применяются новейшие российские ракеты-носители «Ангара». На предприятие возложена задача государственного масштаба — введение в эксплуатацию новых ракет-носителей различной грузоподъемности.

В составе космического ракетного комплекса «Амур» первого этапа на космодроме Восточный планируется применять трехступенчатые ракеты-носители тяжелого класса «Ангара-А5» и «Ангара-А5М».

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

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