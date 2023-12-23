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Авиация

В Бодайбо началось строительство аэропорта

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На севере Иркутской области, в городе Бодайбо, начато строительство аэропорта. Завершить строительство объекта планируют в 2025 году. Сейчас в аэропорту Бодайбо грунтовая взлётно-посадочная полоса. Во время реконструкции её сделают железобетонной, удлинят и немного изменят направление, что обеспечит безопасность полётов. Также построят рулёжную дорожку, перрон, аварийно-спасательную станцию с командно-диспетчерским пунктом, аэродромный радиолокационный комплекс, очистные сооружения, трансформаторные подстанции и дизельные электростанции, сделают периметровое ограждение с техническими средствами охраны. О реконструкции аэропорта я умоминал в своей статье о развитии сибирской авиации.

Строительство аэропорта ведёт федеральная структура — ФАУ «Ространсмодернизация», подрядчик — АО «Ротек», которое ранее осуществляло реконструкцию аэропорта Петропавловска-Камчатского. Стоимость работ составляет семь млрд рублей. Они идут по государственным программам Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и «Строительство».

У местного населения выкуплены земельные участки, которые расположены на территории будущего строительства. Идёт подготовка к ограждению расширенной территории аэропорта. На участке демонтированы старые конструкции, начаты земляные работы. Сейчас это не мешает выполнению полётов, поэтому аэропорт работает в штатном режиме. Приступить к бетонным работам на взлётно-посадочной полосе планируется в третьем квартале 2024 года. Благодаря проведённым работам аэропорт Бодайбо сможет приниать среднемагистральные самолеты типа Ил-114 и Sukhoi Superjet 100.

Строительство аэропортового комплекса Бодайбо имеет важное значение как для местных жителей, так и для экономики региона в целом в связи с освоением золоторудных месторождений Бодайбинского района. В ежедневном режиме на объекте трудятся более 50 работников, для которых созданы все необходимые условия проживания.

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Источник: https://www.ogirk.ru/2023/12/23/v-bodajbo-nachali-stroit-ajeroport/

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Иркутская область, Бодайбо, авиация
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    23.12.2320:04:01

    Странно, у нас на Маме с семидесятых годов была бетонная полоса. А в более населённом Бодайбо оказывается грунтовка до сих пор.

    Ну в связи с освоением Сухого Лога надо конечно исправлять эту ошибку истории.

    Отредактировано: Сергей Котенко~20:22 23.12.23
    #1274472
    • Clausson Clausson
      24.12.2300:06:20

      Странно, у нас на Маме с семидесятых годов…

      Не странно. Знаменитые на весь мир Ленский расстрел… Вечно возвращающаяся Lena Goldfields… тяжелая история у этого места.

      ***

      «Ты уехала на короткий срок,

      Снова свидеться нам — не дай бог,

      А меня — в товарный, и на восток,

      И на прииски в Бодайбо».

      #1274483
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