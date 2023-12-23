В Бодайбо началось строительство аэропорта

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На севере Иркутской области, в городе Бодайбо, начато строительство аэропорта. Завершить строительство объекта планируют в 2025 году. Сейчас в аэропорту Бодайбо грунтовая взлётно-посадочная полоса. Во время реконструкции её сделают железобетонной, удлинят и немного изменят направление, что обеспечит безопасность полётов. Также построят рулёжную дорожку, перрон, аварийно-спасательную станцию с командно-диспетчерским пунктом, аэродромный радиолокационный комплекс, очистные сооружения, трансформаторные подстанции и дизельные электростанции, сделают периметровое ограждение с техническими средствами охраны. О реконструкции аэропорта я умоминал в своей статье о развитии сибирской авиации .

Строительство аэропорта ведёт федеральная структура — ФАУ «Ространсмодернизация», подрядчик — АО «Ротек», которое ранее осуществляло реконструкцию аэропорта Петропавловска-Камчатского. Стоимость работ составляет семь млрд рублей. Они идут по государственным программам Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и «Строительство».

У местного населения выкуплены земельные участки, которые расположены на территории будущего строительства. Идёт подготовка к ограждению расширенной территории аэропорта. На участке демонтированы старые конструкции, начаты земляные работы. Сейчас это не мешает выполнению полётов, поэтому аэропорт работает в штатном режиме. Приступить к бетонным работам на взлётно-посадочной полосе планируется в третьем квартале 2024 года. Благодаря проведённым работам аэропорт Бодайбо сможет приниать среднемагистральные самолеты типа Ил-114 и Sukhoi Superjet 100.

Строительство аэропортового комплекса Бодайбо имеет важное значение как для местных жителей, так и для экономики региона в целом в связи с освоением золоторудных месторождений Бодайбинского района. В ежедневном режиме на объекте трудятся более 50 работников, для которых созданы все необходимые условия проживания.

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