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Даже в XXI веке авиация является для Сибири важнейшим видом транспорта. Я уже рассказывал о развитии авиации в Тюменской области, новых аэропортах Тобольска и Нового Уренгоя, строительстве аэропорта в Тайшете, но на этом развитие сибирской авиации не останавливается.

Строительство нового международного терминала началось в тюменском аэропорту Рощино.

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Реконструкция Рощино запланирована на 2023-2027 годы, она будет проведена без остановки работы аэропорта. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность с 600 до 1 тыс. 940 пассажиров в час, до 3,8 млн пассажиров в год. Площадь аэропорта увеличится почти в два раза — до 46 тыс. кв. метров.

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В аэропорту появится семь новых крытых телескопических трапов, 16 кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях, что в два раза больше существующих. В новом аэровокзальном комплексе разместится 39 стоек регистрации, из них 11 — на международных воздушных линиях. В существующем терминале 15 стоек регистрации, из них 5 — на международных воздушных линиях. Эта реконструкция — не финал развития аэрогавани. Как только аэропорт выйдет на рост объема пассажиропотока в 3,5 млн человек, Новапорт приступит к планированию следующей очереди. Объем инвестиций в реконструкцию составит 15 млрд рублей.

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Новый ангарный комплекс международного аэропорта «Рощино», площадью почти 20 тыс. кв. м уже подключен к электрическим сетям. Для выдачи 1,5 МВт мощности энергетики построили две кабельные линии электропередачи. Комплекс предназначен для технического обслуживания воздушных судов авиакомпании «Ямал». Одновременно в здании смогут находиться четыре самолета типа Sukhoi Superjet или два «МС-21».

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Вертикальные конструкции подвальной части аэропорта Рощино выполнены на 85%. Реконструкция воздушной гавани началась чуть больше месяца назад, с 23 июня. Темпы работ высокие. Генподрядчик разработал 25 тыс. кубометров грунта — это 95% от общего объема. На 90% выполнено устройство отдельно стоящих фундаментов. Фундамент подвальной части полностью готов, ведется монтаж плит перекрытия на отметке — 0,150, эти работы выполнены на 48%. Строители возводят вертикальные конструкции выше отметки — 0,150. Бетонной смеси уложено 3 тыс. 458 кубометров, треть от общего объема. Реконструкция идет без остановки работы аэропорта.

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После реконструкции международный терминал Рощино сможет обслуживать до 4 млн пассажиров в год. Пропускная способность аэропорта увеличится с 600 до 1940 пассажиров в час, площадь — до 46 тыс. кв. м. В новом аэровокзальном комплексе будет 39 стоек регистрации, из них 11 на международных воздушных линиях.

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В конце прошлого года ФКУ «Ространсмодернизация» в ходе повторного тендера определилось с подрядчиком по строительству ряда ключевых объектов аэродрома в аэропорту Бодайбо — центра золотодобычи Иркутской области.

АО «Ротек» предстоит построить в Бодайбо асфальтобетонную взлётно-посадочную полосу (расчетной длиной до 2,15 км), рулежную дорожку, перрон (до 6 самолетов), площадку по обработке самолетов противообледенительными жидкостями, поставить светосигнальное, метеорологическое оборудование, а также смонтировать водосточно-дренажную систему, очистные сооружения, объекты электроснабжения и теплоснабжения, аварийно-спасательную станцию и сделать ограждение аэропорта. Завершить все работы необходимо до 10 декабря 2024 года, сумма госконтракта 7,425 млрд рублей.

Аэродром расположен на правом берегу реки Витим, на северо-восточной окраине Бодайбо. Длина грунтовой полосы составляет 1,66 км, ширина — 42 м. Главная проблема аэродрома — его грунтовое покрытие. Во время таяния снега и дождя ВПП раскисает, что влияет на регулярность авиасообщения. После модернизации аэропорт, где сейчас садятся только Ан-24 и Ан-26, сможет принимать Superjet 100. Через авиаузел также станет возможной более оперативная доставка вахтовиков для золотодобычи. В Бодайбинском районе добывается более 95% золота Иркутской области.

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Строители уже приступили к реализации этого масштабного проекта: в Бодайбо завозят оборудование, готовят необходимые материалы, укомплектовали штат подразделения. Задействуют широкий парк строительной техники — самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, бетономешалки — всего более 50 единиц. При укладке бетона «взлётки» будет применяться современный производительный комплекс Gomaco, который отлично справился со своей задачей при строительстве главной воздушной гавани Камчатки. Современная техника в достаточном количестве, а также квалифицированный персонал позволят нам выполнить весь объём работ в установленные сроки. Новый аэродром начнёт принимать среднемагистральные суда и будет «золотыми буквами» вписан в карту транспортной инфраструктуры России.

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Золотодобытчики активно содействуют реализации этого масштабного инфраструктурного проекта. В том числе на стадии добычи песка. Месторождение песка находится на другой от аэропорта стороне реки Витим. «Полюс Вернинское» построило ледовую переправу через реку и начало разработку нового месторождения песка, песка для строительства аэродрома нужно очень много.

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В 2023 году начналась реконструкция аэропорта Братска. Сейчас на объекте стартовали подготовительные работы. Проект модернизации воздушной гавани включает расширение взлетно-посадочной полосы, реконструкцию рулежных дорожек и перрона, замену светосигнального оборудования. Также здесь построят аварийно-спасательную станцию, площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

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© zaorotec.ru

© zaorotec.ru

© zaorotec.ru

© zaorotec.ru

© zaorotec.ru

Общая сумма модернизации транспортного авиаузла порядка 1,19 млрд рублей. Состав основных работ: реконструкция по уширению взлётно-посадочной полосы; реконструкция рулёжных дорожек; установка нового светосигнального оборудования (на реконструируемой РД и глиссадных огней ИВПП участка уширения с МКпос.-296º, по принципу системы PAPI); строительство аварийно-спасательной станции; реконструкция перрона совмещенного с площадкой для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью; строительство комплексной трансформаторной подстанции и очистные сооружения; обновление водосточно-дренажной сети.

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На данный момент на объекте ведется устройство вахтового городка строителей, демонтаж очистных сооружений, а также геодезические работы по выносу водоотводного коллектора. Специалисты подрядной организации завозят инертные и строительные материалы.

Международный аэропорт Братска является аэропортом федерального значения и вторым в Иркутской области по пассажирообороту. Его реконструкция имеет стратегическое значение, так как это крупнейшее такое предприятие на севере региона. Из него жители половины области могут отправиться в Иркутск, Москву и Новосибирск и другие города, после реконструкции из аэропорта Братска будет расширена география полётов.

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Сегодня на разных уровнях и в разных инстанциях ведутся разговоры о переводе посадочной площадки в Усть-Илимске в категорию класса «Г». Городская администрация, и областные чиновники, и депутаты активно работают над этим вопросом. Время ещё есть, и если перевод случится, то аэропорт Усть-Илимска, при обеспечении необходимым оборудованием, сможет принимать и отправлять самолеты ещё большей вместимости, ну, а пока посмотрим ранее непубликованные фото возрождённого аэропорта.

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Аэропорт Нового Уренгоя работает с конца 2022 года, по мнению экспертов это самый оригинальный аэровокзал в России, поэтому будет интересно ещё раз узнать о нём побольше.

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Снаружи новый аэропорт украшен отделкой из зеркального алюминиевого материала — в ясный день солнечные лучи и небо отражаются в каждой его грани.

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Замерзнуть даже при суровых северных зимах пассажирам терминала Нового Уренгоя не дадут. Из самолета человек попадает в теплый рукав телетрапа — всего их три.

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Посадка на рейс происходит через 5 выходов и тоже окружена комфортом. Для этого организован бас-гейт — теплый крытый перрон внизу терминала, откуда пассажиров на автобусах довозят к трапу самолета.

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Таких «тёплых» трансферов в России больше нет ни в одном аэропорту!

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На всех территории аэровокзала несколько кафе и сувенирных магазинов. Там много красочных изделий традиционного народного северного промысла — вышивка из бисера, фигурки из кости и так далее.

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Здание старого аэропорта служило верой и правдой, просто давно не отвечало потребностям газовой столицы.

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Бизнес-зал аэропорта Новый Уренгой получил гран-при премии Best Office Award 2023.

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Бизнес-зал аэропорта Новый Уренгой (управляется УК «Аэропорты Регионов») стал обладателем гран-при престижной архитектурной премии Best Office Awards, а также победителем в номинации «Авторский дизайн».

Награждение победителей состоялось 25 мая 2023 года в финале форума Business & Design Dialogue 2023. Международная премия Best Office Award проводится с 2010 года и является главной профессиональной наградой в области дизайна корпоративных интерьеров на территории Восточной Европы, России и СНГ.

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Бизнес-зал «Северное сияние» расположен в новом пассажирском терминале аэропорта Новый Уренгой, торжественное открытие которого состоялось в феврале этого года. Художественный образ пространства и проект разработан архитектурным бюро VOX Architects (Москва). По словам авторов проекта, их вдохновило уникальное природное явление — полярное сияние, которое теперь можно наблюдать не только в небе, но и внутри аэропорта. Пространство бизнес-зала организует архитектурная инсталляция в виде лентообразного полотна из алюминиевых цепочек, которая выполняет декоративную функцию и зонирует помещение.

Недавно в аэропорту Нового Уренгоя появилась двухметровая инсталляция при входе.

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В новом терминале аэропорта создана постоянно действующая выставочная экспозиция, посвященная Ямалу как месту уникальной природы, ресурсов и истории.

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Инсталляция «Самоцветы Ямала»: четыре специальные пятиугольные зоны в полу выложены полудрагоценными и поделочными камнями, добытыми в ЯНАО. Среди представленных камней:

-райизит, камень-эндемик, который был впервые обнаружен в 2019 году на Полярном Урале в недрах горного массива Рай-Из, в честь которого и получил своё название, в переводе — «райская гора» или «райский камень»;

— кварц, один из самых часто встречающихся на нашей планете минералов — на него приходится около 12% массы земной коры;

— уваровит, полудрагоценный камень, относящийся к гранатам. Его кристаллы не превышают 1,5 мм и не требуют дополнительной огранки.

— агат, древнейший камень вулканического происхождения.

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Есть здесь корунд и многое другое.

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Транслирующиеся на двух медиа-экранах в зоне регистрации «Ожившие картины» отражают героические образы работников и работниц нефтегазовой отрасли с полотен советских и российских художников. В подборке представлены анимированные картины из коллекции Новоуренгойского музея изобразительных искусств художников Позднова, Самсонова, Гаврилова, Власкова, Гаврилкевича, Снегирева, написанные в 70-80-ые годы 20 века, а также современные работы художницы из Нового Уренгоя Снежаны Орловой. Всего в аэропорту представлено 12 анимированных картин.

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В аэропорту Нового Уренгоя прошел первый летний споттинг после открытия нового терминала. Более 40 фотографов и журналистов смогли провести съемку взлетов, посадок и обслуживания воздушных судов на перроне. Заявок было гораздо больше, но по соображениям безопасности зарегистрировали только такое количество. Среди энтузиастов — споттеры из Екатеринбурга, Новокузнецка, Сургута и Москвы.

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Мероприятие для фотоохотников аэропорт газовой столицы проводит в третий раз и впервые после открытия нового терминала аэропорта. Самые интересные фотографии разместят в социальных сетях и на сайте аэропорта Нового Уренгоя.

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Авиация является единственным круглогодичным видом транспорта, который доступен для малых населенных пунктов Сибири. Поэтому на развитие транспортной инфраструктуры правительства регионов обращают особое внимание.

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