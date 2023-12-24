На Выборгском СЗ заложен пограничный сторожевой корабль ледового класса «Дзержинский» проекта 23550

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22 декабря, на Выборгском судостроительном заводе состоялась церемония закладки второго пограничного сторожевого корабля 1-го ранга ледового класса «Дзержинский» проекта 23550.

Заложенный корабль является вторым из двух единиц, заказанных для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России по проекту 23550 (шифр «Ермак»), представляющему собой модифицированный вариант проекта 23550 (шифр «Арктика»), по которому на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге ведется строительство двух многофункциональных патрульных кораблей ледового класса для ВМФ России.

Разработчиком проекта 22350 в обоих вариантах является АО «ЦМКБ «Алмаз». Данные ПСКР станут самыми крупными единицами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ.

Головной пограничный сторожевой корабль ледового класса проекта 23550 под названием «Пурга» с заводским номером 235 был заложен на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) 25 июля 2020 года и спущен там на воду 7 октября 2022 года, сдача его намечена на 2024 год.

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