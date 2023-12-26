Города и районы Челябинской области получили 131 новый автобус

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25 декабря настоящим предновогодним подарком для 21 города и района Челябинской области стали новые автобусы. 131 единица направлена на обновление общественного транспорта, 49 автобусов будут обслуживать школьные маршруты.

Новые «Волгабасы», ПАЗы и «Газели» поступили в регион.

На эти цели регион получил из федерального бюджета 1,2 млрд рублей. Так, например, в Красноармейском районе впервые за несколько десятилетий откроют новые муниципальные маршруты.

Самые крупные поставки автобусов — для Копейска и Магнитогорска. Город металлургов получит 13 автобусов на 53 пассажира, это автобусы среднего класса. Копейск уже сегодня отправил десяток новеньких КамАЗов.

Глава региона осмотрел новые автобусы, обсудил с поставщиком их характеристики. Транспорт оснащен маршрутоуказателями, оборудованием для перевозки маломобильных пассажиров, кондиционерами, системой ГЛОНАСС, тахографами, системами видеонаблюдения и валидаторами.

49 новых ПАЗов и «Газелей» стали настоящим предновогодним подарком для многих школ. В марте этого года школы уже получили 44 новых автобуса, а новенькие выйдут на школьные маршруты уже с нового года. С 2019 года в школы области поступило порядка 300 автобусов.

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