В Дзержинском районе Ярославля открылся новый детский сад

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Техническое открытие нового детского сада в Дзержинском районе прошло в областной столице. Новое дошкольное учреждение находится в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Малой Норской. Трёхэтажное здание рассчитано на 280 детей.

Здание построено при контроле областного правительства за счёт инфраструктурного бюджетного кредита. Кроме того, по одобренному профильным областным министерством проекту построена котельная для детсада. Она же будет отапливать и школу, которую планируют построить рядом. Как рассказали в правительстве региона, по тому же проекту в самом здании сделан лифт, оборудованный для маломобильных граждан. На прилегающей территории к новому детскому саду есть тротуары, прорезиненные групповые площадки, в т. ч. с теневыми навесами, а также велодорожки и спортплощадки.

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