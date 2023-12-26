Электровоз 3ЭС8 «Малахит» передан в эксплуатацию

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Завод «Уральские локомотивы» передал Российским железным дорогам первый грузовой магистральный электровоз с отечественным асинхронным тяговым приводом 3ЭС8 «Малахит». Сертификат соответствия локомотива требованиям норм Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС), дающий право эксплуатации локомотива на железнодорожных магистралях, был получен заводом в августе текущего года.

Новая машина будет эксплуатироваться на участке Санкт-Петербург — Бабаево — Усть-Луга Октябрьской железной дороги. Гарантийное и сервисное обслуживание «Малахита» по контракту жизненного цикла будет осуществляться в депо «Бабаево», где расположен заводской региональный центр № 15.

«Малахит — флагман среди грузовых локомотивов нового поколения. Сверхмощный, надежный и экономичный, в нем заложены самые современные технические решения, — отметил генеральный директор „Уральских локомотивов“ Олег Спаи. — На электровозе 3ЭС8 используются отечественные комплектующие, в том числе внедрен российский асинхронный тяговый привод, который по своим основным характеристикам не только не уступает лучшим мировым образцам, но и по некоторым параметрам превосходит их».

В рамках подготовки к управлению новым подвижным составом локомотивные бригады РЖД прошли повышение квалификации на базе завода-изготовителя. В учебную программу вошло изучение технических характеристик, структуры, оборудования, систем безопасности электровоза, а также проведены практические занятия по управлению локомотивом.

Грузоподъемность «Малахита» на 42% выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. Он может вести поезда массой свыше 7 тысяч тонн и длиной до 1 км в условиях горного рельефа и сложного климата. Электровоз станет базовой платформой для линейки перспективного тягового подвижного состава, выпускаемого на «Уральских локомотивах».

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