«Силовые машины» изготовили первую серийную газовую турбину большой мощности

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«Силовые машины» завершили изготовление первой серийной газовой турбины большой мощности ГТЭ-170 в комплекте с генератором и котлом-утилизатором. Оборудование было заказано для Нижнекамской ТЭЦ.

Согласно производственному графику в 2024 году «Силовые машины» передадут заказчикам следующие две газовые турбины, в 2025 — шесть турбин, в 2026 — восемь турбин. С 2027 года компания намерена поставлять по 10 газовых турбин в год с перспективой дальнейшего увеличения. Также компания обеспечит сервис такого оборудования, производство и поставку запасных частей, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что законтрактованы четыре газовые турбины для Каширской ГРЭС «Интер РАО» и еще четыре — для объектов «Русгидро» на Дальнем Востоке.

В 2018 году «Силовые машины» объявили о разработке собственной технологии изготовления газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт. Весной 2021 года Минпромторг России присвоил турбине ГТЭ-170 статус инновационной — это позволило использовать ее в конкурсах на модернизацию старых ТЭС. В июне 2022 года генеральный директор «Силмаша» Александр Конюхов сообщал, что концерну необходимо выпустить 32 газовые турбины ГТЭ-170 для окупаемости затрат.

Проект создания импортонезависимого производства газовых турбин реализуется компанией при поддержке Минпромторга России. Общий объем инвестиций «Силовых машин» в проект составляет 25 млрд рублей, из них 6,8 млрд рублей на НИОКР были просубсидированы государством.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта воссоздали конструкторское бюро газовых турбин, разработали конструкторскую документацию, провели комплекс НИОКР, наладили производство узлов, освоили технологию изготовления деталей и узлов камеры сгорания.

Турбина состоит более чем из 10 тыс. деталей. В проекте задействованы три производственные площадки Ленинградского Металлического завода. Параллельно «Силовые машины» работают над созданием газовой турбиной типа ГТЭ-65.

Раньше такие турбины выпускало в России совместное партнёрство «Силовых машин» и «Сименс» (на данный момент «Современные технологии газовых турбин»). После начала СВО германский концерн решил покинуть Россию.

© dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru

© dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru

https://tass.ru...581sz1751433079

Фото — https://www.dp....7c9a6d559672385

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