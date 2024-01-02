Завершена модернизация Яковлевского ГОКа

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Яковлевский ГОК в Белгородской области (входит в «Северсталь») в 4 квартале 2023 года провёл модернизацию за 230 млн рублей.

Завершены инвестиционные проекты по техническому переоснащению ствола № 2 и замене оборудования фабрики обогащения сырья. Это позволит повысить безопасность проведения работ и увеличит надёжность оборудования.

Основной инвестиционный проект по шахте в 2023 году — это модернизация подъёмной установки ствола № 2. Работы завершили с опережением графика — за 30 дней, в проекте участвовало более 20 сотрудников комбината и специалистов подрядных организаций. Главное — это замена двигателя на установку частотно-регулируемого электропривода, что позволит в дальнейшем использовать меньше энергоресурсов и обеспечит надежную работу оборудования.

Также модернизация повысит безопасность и плавность управления клетью — специальным лифтом для спуска сотрудников и материалов на глубину 700 метров под землю. Систему установили на базе электроники, которая более трёх лет обеспечивает стабильную работу первого ствола шахты Яковлевского ГОКа.

С заменой техники также прошла полная цифровизация рабочего места машиниста подъёмной установки. Вся необходимая информация о состоянии работы оборудования теперь отображается на экране в режиме реального времени.

«Оборудование подъемной установки на втором стволе не менялось с 1974 года, когда вели проходку вертикальных стволов на руднике для того, чтобы дойти до уникальной руды Яковлевского месторождения. Модернизация позволит нам обеспечить более надёжную работу оборудования, повысить безопасность при спуске и подъёме людей и в два раза увеличить скорость транспортировки необходимых материалов для шахты, а также снизить аварийные простои. Общая сумма инвестиций в этот проект составила более 138 млн рублей» — прокомментировал генеральный директор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий.

Ещё два ключевых инвестиционных проекта объёмом более 100 млн рублей завершили на объектах поверхности комбината. На фабрике обогащения сырья заменили валковую дробилку на роторную, что сокращает выход крупнокусковой руды на 10%. За счёт этого комбинат смог прирасти в объёмах востребованной аглоруды фракции 0-20 мм.

Также в декабре завершили работы по замене мобильного грохота на стационарный. Техника отличается повышенной мощностью и сократит время на ремонты. Проект завершится установкой конвейерных линий, которые сделают процессы дробления и просеивания руды автономными и сформируют зацикленную технологическую цепочку.

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