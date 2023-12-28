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Электроника, электротехника и приборы

Процессор «Байкал» обанкротился? Разберемся

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Процессор «Байкал» обанкротился. Все это знают. Кого не спроси на улице, любой вам расскажет. Идет такая мамуля, с коляской по парку, и рассказывает вам, что эти процессоры производились на Тайване и вообще разработчик уже обанкротился.

Сарказм. Это я о том, что как же прочно и наглухо к нашему человеку прилипает негатив, не отодрать потом ничем. Вот назовите мне пример какой-либо неправды, но положительной, которая бы так прочно засела в головах народа?

Ну там, не знаю, что Лада лучше иномарок, или скажем, что МС-21 летает в авиакомпаниях? То что на ВАЗ делают ржавые ведра, а про оцинковку не слышали, это, пожалуйста, такого полно. Что МС-21 есть только на бумаге, и ни один не взлетел (как вариант, летает один тестовый борт сделанный специально для выставок) это повсюду. Щас многие читают, и думают: «А что, разве не так?». И то и то ложь. Ложь что МС-21 летает сотнями, но и ложь что он один. Ложь что Лада лучшие автомобили в мире, но и ложь, что они плохие. Правда посредине. Но почему же люди верят в негативную ложь, но не верят в позитивную? И то и то ложь, и если уж люди не могут мыслить полутонами, искать объективную истину, если им нужно или черное или белое, то почему же тогда они не выбирают белое? Мало им негатива вокруг, мало им проблем в их жизни, что они накидывают себе в голову еще и вымышленных?

Никогда этого я не понимал. Если я, в силу профессиональной деформации, где-то и вижу мир в чуть более розовых тонах, то это всё равно лучше, чем если видеть мир в более коричневых тонах, чем он есть на самом деле. Идеально, когда ваш взгляд объективен. Но объективно мыслить можно только обладая всей полнотой знаний, не по вершкам что-то где-то услышать, а глубоко знать. Но когда этих глубоких знаний нет, люди склонны думать что все плохо, а не всё хорошо. Почему?

И да. Процессор «Байкал» не обанкротился. Это миф, который как-то, о чем я говорил выше, засел в голове многих, и не отковырять теперь, намертво прилипло. Почему люди не верят, что процессоры «Байкал» теперь производят в России на подпольной фабрике? Или, окей, в Китае, вместо Тайваня (впрочем, не факт, что это неправда)? Нет, они верят, что разработчик вообще банкрот, хотя это не так.

На самом деле, банкрот компания «Т-Платформы», которая когда-то давно начала разработку «Байкала». Еще в 2012 году это направление было выделено в отдельный дизайн-центр «Байкал Электроникс» (я, кстати, был у них в гостях), и потом «Т-Платформы» вообще продала «Байкал Электроникс» компании «Вартон». Поэтому банкротство бывшей головной компании никак не повиляет на процессор «Байкал» и его разработчика. Вообще никак. «Вообще» это от слова «совсем», если что.

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Да, у «Т-Платформы» остались кое-какие права на интеллектуальную собственность, и патенты. Но, во-первых, банкротство не уничтожает разработки, они могут быть проданы, переданы, украдены, скопированы. Это же не значит, что «Т-Платформы» заберет все разработки с собой в могилу, и никто их больше не увидит? Во-вторых, эти разработки имеют отношение к уже морально устаревшим процессорам «Байкал-М» и «Байкал Электроникс» сразу заявила, что им они не интересны, что у компании уже давно достаточно своих наработок. То есть, повторяю, банкротство «Т-Платформы» никак не затронуло «Байкал Электроникс», даже через права на интеллектуальную собственность, «Байкал Электроникс» не зависит от бывшей материнской компании вообще никак.

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Просто какой-то ресурс, СМИ или может блогер, ничего не поняли, решили хайпануть и распространили ложь. И эта ложь, как всегда, упала в благодатную почву. Вот если бы кто-то написал, например, что в России напротив появился производитель процессоров, вот хрен бы кто поверил. А в то что обанкротился, в это охотно верят.

Люди, ну правда, вам не стыдно, вам не противно ощущать себя мухами, слетающимися на дурно пахнущие отходы? Может пора менять свой образ жизни? И если уж вы не в состоянии отделить ложь от правды, то хотя бы просто верьте в хорошее!

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  • rvk
  • 11
байкал, байкал электроникс, т-платформы
  • Нет аватара cheri
    28.12.2314:00:28

    Огромное спасибо за разъяснения!

    (так и думал)

    #1274817
    • Нет аватара sanfox
      28.12.2314:47:29

      Может кто знает, как общественность реагирует на информацию в других странах? Так же как в России? Может пессимизм среди граждан России вызван тем, что большинство не касается предметов, про которые идет речь, соответственно они думают, что их обманывают, т.к. обмана в жизни много. А те отечественные вещи, которыми владеют многие имеют не выдающиеся характеристики. Например владение Тойотой Камри в кредит со статусной точки зрения выгоднее владения Ладой, несмотря на то, что затраты на владение выше.

      #1274829
      • Badassgoliath Badassgoliath
        28.12.2314:56:17

        Например владение Тойотой Камри в кредит со статусной точки зрения выгоднее владения Ладой

        Тойота Камри находится в другой ценовой категории, и, соответственно, в другой категории престижности.

        У нас почему-то любят сравнивать так: отечественная вещь стоит N денег, а импортная вещь стоит N*3 денег. Импортная вещь лучше, значит, отечественная плохая. Между тем, назвать вещь плохой правомерно было бы, если бы она стоила N*3 денег, а потребительские качества имела бы как вещь за N денег.

        #1274831
      • Clausson Clausson
        28.12.2315:22:01

        владение Тойотой Камри в кредит со статусной точки зрения выгоднее владения Ладой,

        В таком случае переход владельца Камри на владение Аурусом Сенат делает его статус бесконечным!    

        #1274837
      • Е.Юрий Е.Юрий
        28.12.2319:24:59

        Когдато и тойоту никто всерьез не воспринимал — американцы считали ее дешевым сегментом. Прошло время и они заоаботали себе имя(вошли на рынок качественными авто) — теперь имя работает на них, а авто стали просто красивыми «упаковками» для посредственных авто где-то на тысячь 200-250 пробега. Примерно также с корейскими авто, теперь китайцы подтянулись.- штампуют «одежду» для нескольких платформ. А вот владельцы Лада пока довольствуются малым ассотиментом, но зато 300 тыс.тпробега до капиталки мотора, хороший кузов(это все про весту(, и пр. делают свое дело — доверие кратно выросло — а когда будет больше моделей(«одежды») это только укрепит марку. Лично я к статусу авто ранодушен — сейчас надежность больше становится ценней — есть желание платить за бренд и высокую стоимость владения — пожалуйста, но сейчас уже больше поактичнлсть выходмт на пеовый план

        Отредактировано: Е.Юрий~19:26 28.12.23
        #1274857
  • Badassgoliath Badassgoliath
    28.12.2314:48:18

    Значение имеет литограф. А не какие-то конкретные процессоры.

    Понятно, что если процессор производился там, где производство перестало быть доступным, то это влечёт для разработчика непреодолимые проблемы.

    Непреодолимые, пока нет своего производителя. А когда он будет, то за процессорами дело не станет. И Байкалы никуда не пропадут, да ещё и усовершенствуются. И новые модели появятся.

    #1274830
  • Badassgoliath Badassgoliath
    28.12.2315:30:20

    А вообще, я бы не придавал излишнего значения этому традиционному для нас самоскептицизму. На него постоянно ловятся наши враги и уже не первый век.

    Возьмём наполеоновские войны. Дворянство Российской империи не просто презирает всё отечественное, но даже и по-русски порой не говорит. Но это не помешало в итоге занять Париж.

    #1274839
  • Макс Кнутов Макс Кнутов
    28.12.2316:43:00

    Автор обдемагогил мне экран    

    #1274846
  • Nelton Nelton
    28.12.2320:02:07

    2 Роман, полагаю, большое «спасибо» нужно сказать нашим СМИ и большим чиновникам. Их устойчивой привычке говорить о достижениях во первых, в будущем времени, во вторых, заявлять заведомо недостижимые результаты.

    В итоге то, что достигается большим напряжением сил, объективно значимо и превосходит то, что сделано в сопостави мых ( по GDP и GDP/pc) странах — всё равно воспринимается как фигня, обещали то N лет назад ого-го!

    Отредактировано: Nelton~20:02 28.12.23
    #1274858
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      28.12.2320:23:21

      Легко и приятно сваливать все на других — в данном случае СМИ и чиновников. И не видеть своей вины — в данном случае (части) народа.

      СССР тоже развалили не только власти — народ тоже приложился и только потом осознал весь масштаб.

      #1274860
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