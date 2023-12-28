Процессор «Байкал» обанкротился? Разберемся

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Процессор «Байкал» обанкротился. Все это знают. Кого не спроси на улице, любой вам расскажет. Идет такая мамуля, с коляской по парку, и рассказывает вам, что эти процессоры производились на Тайване и вообще разработчик уже обанкротился.

Сарказм. Это я о том, что как же прочно и наглухо к нашему человеку прилипает негатив, не отодрать потом ничем. Вот назовите мне пример какой-либо неправды, но положительной, которая бы так прочно засела в головах народа?

Ну там, не знаю, что Лада лучше иномарок, или скажем, что МС-21 летает в авиакомпаниях? То что на ВАЗ делают ржавые ведра, а про оцинковку не слышали, это, пожалуйста, такого полно. Что МС-21 есть только на бумаге, и ни один не взлетел (как вариант, летает один тестовый борт сделанный специально для выставок) это повсюду. Щас многие читают, и думают: «А что, разве не так?». И то и то ложь. Ложь что МС-21 летает сотнями, но и ложь что он один. Ложь что Лада лучшие автомобили в мире, но и ложь, что они плохие. Правда посредине. Но почему же люди верят в негативную ложь, но не верят в позитивную? И то и то ложь, и если уж люди не могут мыслить полутонами, искать объективную истину, если им нужно или черное или белое, то почему же тогда они не выбирают белое? Мало им негатива вокруг, мало им проблем в их жизни, что они накидывают себе в голову еще и вымышленных?

Никогда этого я не понимал. Если я, в силу профессиональной деформации, где-то и вижу мир в чуть более розовых тонах, то это всё равно лучше, чем если видеть мир в более коричневых тонах, чем он есть на самом деле. Идеально, когда ваш взгляд объективен. Но объективно мыслить можно только обладая всей полнотой знаний, не по вершкам что-то где-то услышать, а глубоко знать. Но когда этих глубоких знаний нет, люди склонны думать что все плохо, а не всё хорошо. Почему?

И да. Процессор «Байкал» не обанкротился. Это миф, который как-то, о чем я говорил выше, засел в голове многих, и не отковырять теперь, намертво прилипло. Почему люди не верят, что процессоры «Байкал» теперь производят в России на подпольной фабрике? Или, окей, в Китае, вместо Тайваня (впрочем, не факт, что это неправда)? Нет, они верят, что разработчик вообще банкрот, хотя это не так.

На самом деле, банкрот компания «Т-Платформы», которая когда-то давно начала разработку «Байкала». Еще в 2012 году это направление было выделено в отдельный дизайн-центр «Байкал Электроникс» (я, кстати, был у них в гостях), и потом «Т-Платформы» вообще продала «Байкал Электроникс» компании «Вартон». Поэтому банкротство бывшей головной компании никак не повиляет на процессор «Байкал» и его разработчика. Вообще никак. «Вообще» это от слова «совсем», если что.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Да, у «Т-Платформы» остались кое-какие права на интеллектуальную собственность, и патенты. Но, во-первых, банкротство не уничтожает разработки, они могут быть проданы, переданы, украдены, скопированы. Это же не значит, что «Т-Платформы» заберет все разработки с собой в могилу, и никто их больше не увидит? Во-вторых, эти разработки имеют отношение к уже морально устаревшим процессорам «Байкал-М» и «Байкал Электроникс» сразу заявила, что им они не интересны, что у компании уже давно достаточно своих наработок. То есть, повторяю, банкротство «Т-Платформы» никак не затронуло «Байкал Электроникс», даже через права на интеллектуальную собственность, «Байкал Электроникс» не зависит от бывшей материнской компании вообще никак.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Просто какой-то ресурс, СМИ или может блогер, ничего не поняли, решили хайпануть и распространили ложь. И эта ложь, как всегда, упала в благодатную почву. Вот если бы кто-то написал, например, что в России напротив появился производитель процессоров, вот хрен бы кто поверил. А в то что обанкротился, в это охотно верят.

Люди, ну правда, вам не стыдно, вам не противно ощущать себя мухами, слетающимися на дурно пахнущие отходы? Может пора менять свой образ жизни? И если уж вы не в состоянии отделить ложь от правды, то хотя бы просто верьте в хорошее!

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