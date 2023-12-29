ОДК импортозаместила сервис важнейших компонентов франко-российского двигателя для «Суперджетов»

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Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) импортозаместила сервис ключевых элементов франко-российского авиадвигателя SaM146, что исключит зависимость авиакомпаний-эксплуатантов от зарубежных поставщиков.

Специалисты освоили модульный ремонт электронного блока управления — одного из наиболее критичных компонентов силовой установки. Кроме того, созданы российские топливные фильтры — первая партия после необходимых испытаний уже отгружена эксплуатантам.

Модульный ремонт электронного блока управления двигателем разработан в тесной кооперации компаний ОДК-Сатурн, ОДК-СТАР и «Аэрофлот». В настоящее время идет процедура оформления разрешения на выполнение ремонтных работ согласно федеральным авиационным правилам.

«Перед авиационной промышленностью стоит задача обеспечить летную годность текущего парка отечественных самолетов, независимо от поставок импортных комплектующих. Электронный блок управления двигателем был одним из наиболее критичных компонентов, влияющим на эксплуатацию двигателей SaM146. Специалистам Объединенной двигателестроительной корпорации удалось разработать и сертифицировать новый вид ремонта, позволяющий выявлять неисправные модули и производить их замену. Ожидается, что первые отремонтированные блоки управления поступят в эксплуатацию в январе-феврале 2024 года», — сообщили в авиационном комплексе Госкорпорации Ростех.

Параллельно компания «ОДК-Сатурн» сертифицировала модификации авиационного двигателя SaM146 c альтернативной конструкцией топливного фильтра.

«Разработка и сертификация альтернативной конструкции фильтров стала еще одним важным этапом в области импортозамещения деталей для двигателя SaM146. В настоящее время ОДК-Сатурн также разрабатывает технологию промывки импортозамещенных топливных фильтров, что позволит продлевать их срок эксплуатации», — сказал директор программы SaM146 предприятия ОДК-Сатурн Игорь Чистюнин.

Также в рамках импортозамещения одобрены ремонты клапана воздушного стартера, камеры сгорания и других компонентов SaM146.

Ранее в декабре эксплуатантам самолета SSJ-100 была поставлена партия отечественных свечей зажигания для SaM146.

Двигатель SaM146 разрабатывался в 2004-2009 годах в партнерстве с французской компанией SAFRAN Aircraft Engines специально для пассажирского лайнера. Сотрудничество с западной компанией прекратилось в 2022 году в результате санкций.

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