ГТЛК поставила 92 автобуса для 5 регионов за неделю

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На последней рабочей неделе года ГТЛК передала в лизинг для городских перевозчиков Сочи, Оренбурга, Челябинска, Астрахани и Калуги 92 автобуса в рамках реализации плана нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2024 год и инвестпроекта с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

33 автобуса VOLGABUS 4298G4 для Челябинска (ФНБ)

25 автобусов VOLGABUS 5270G4 для Сочи (БКД-2024)

16 автобусов ЛиАЗ-529267 для Оренбурга (БКД-2024)

10 автобусов VOLGABUS 4298G4 для Астрахани (ФНБ)

8 автобусов ПАЗ-422320-04 для Калуги (ФНБ)

Все поставки осуществлены благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город». Кроме того, ГТЛК заключила договор на покупку 8 автобусов большого класса, которые будут переданы в лизинг МУП г. Рязани по плану БКД-2024.

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