В Кирове на линии вышли 15 новых автобусов ЛиАЗ
Новые зелёные автобусы ЛиАЗ-529267, по словам перевозчиков, радуют глаз, создают положительное настроение, обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров. Приятно работать на них и водителям. Главное, чтобы автобусы ходили чётко по расписанию, без долгого ожидания на остановках. Именно к этому стремятся городские власти, обновляя парк и повышая надёжность перевозок.
Поставлена задача: к 2030 году на городских маршрутах должно быть не менее 85% автобусов не старше 10 лет. Регион последовательно её решает. С 2022 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в область поступило 376 автобусов, в том числе 103 — в этом году. Чтобы выйти на 100-процентное обновление, необходимо приобрести ещё не менее 200 автобусов.
