Свердловская компания «ГидроНТ» запустила два новых цеха

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Предприятие запустило два цеха площадью 3 тыс. м2 в посёлке Прохладном Свердловской области.

Компания выпускает гидравлические клапаны, распределители, блоки клапанов — всего более 100 моделей — аналогов импортной продукции собственного производства.

Свердловская гидравлика используется в сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной, строительной технике, на морских судах. Также продукция поставляется на экспорт.

Проект реализуется с 2019 года при поддержке Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области. Инвестиции составили более 159 миллионов рублей. На производственных площадках создано 30 новых рабочих мест.

Ранее компания только продавала в России иностранную технику. С 2019 года организовано собственное производство.

© invest-in-ural.ru

© invest-in-ural.ru

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