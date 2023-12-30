Лого Сделано у нас
Видеоблог

Вишнёвый сквер в Урюпинске после благоустройства — центр городской культуры

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com

Инсталляция «Умнохранилище» на «Архстоянии 2023»

Инсталляция обыгрывает древнейший способ хранения информации: глиняные таблички с нанесёнными на них символами.

 © prorus.ru

Инсталляция представляет собой пространственную структуру, где глиняные таблички становятся одновременно и строительным материалом, и смысловым наполнением, аллюзией на сохранение, умножение важной для человечества информации.

Технически объект представляет собой сетчатую проницаемую структуру, сваренную из стального прута: при этом в силуэте читается традиционный для деревни образ избы-читальни со скатной крышей.

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

https://prorus.ru/projects/installyaciya-umnohranilishche-na-arhstoyanii-2023/

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://www.youtube.com/watch?app=d...D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A0%D0%A6%D0%9A

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


благоустройство, архитектура, общество, Волгоградская область
  • Clausson Clausson
    30.12.2319:47:10

    Я не знаю почему, но часто встречал в своей жизни людей которые считали что Урюпинск это что-то типа Китежа.     Ну то есть вымышленный город — образец глубокой провинциальности.

    #1274952
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      31.12.2315:06:33

      А тут настоящий, во многом образцовый город. Благодаря своим жителям.

      #1274979
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,