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© im3.ezgif.com

© im3.ezgif.com

© im3.ezgif.com

© im3.ezgif.com

© im3.ezgif.com

© im3.ezgif.com

© im3.ezgif.com

© im3.ezgif.com

Инсталляция «Умнохранилище» на «Архстоянии 2023»

Инсталляция обыгрывает древнейший способ хранения информации: глиняные таблички с нанесёнными на них символами.

© prorus.ru

Инсталляция представляет собой пространственную структуру, где глиняные таблички становятся одновременно и строительным материалом, и смысловым наполнением, аллюзией на сохранение, умножение важной для человечества информации.

Технически объект представляет собой сетчатую проницаемую структуру, сваренную из стального прута: при этом в силуэте читается традиционный для деревни образ избы-читальни со скатной крышей.

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https://prorus.ru/projects/installyaciya-umnohranilishche-na-arhstoyanii-2023/

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