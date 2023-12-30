Вишнёвый сквер в Урюпинске после благоустройства — центр городской культуры
Инсталляция «Умнохранилище» на «Архстоянии 2023»
Инсталляция обыгрывает древнейший способ хранения информации: глиняные таблички с нанесёнными на них символами.
Инсталляция представляет собой пространственную структуру, где глиняные таблички становятся одновременно и строительным материалом, и смысловым наполнением, аллюзией на сохранение, умножение важной для человечества информации.
Технически объект представляет собой сетчатую проницаемую структуру, сваренную из стального прута: при этом в силуэте читается традиционный для деревни образ избы-читальни со скатной крышей.
https://prorus.ru/projects/installyaciya-umnohranilishche-na-arhstoyanii-2023/
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