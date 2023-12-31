2023 год принес России пять нефтяных достижений

Западные санкции стали причиной колоссальных сдвигов на мировом рынке нефти. Целью Запада было лишить Россию нефтяных доходов.

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Но в реальности все произошло ровно наоборот: санкции привели к пяти значимым последствиям и для российской нефтяной отрасли, и для бюджета, и все они пошли на пользу нашей стране.

В обычной ситуации разворот нефтяных потоков России с Запада на Восток шел бы естественным путем не одно десятилетие. Но жесткое нерыночное вмешательство Запада внесло коррективы.

Первый итог: Россия перевела потоки экспорта энергоносителей с Запада на Восток. «Первая волна разворота на Восток прошла еще весной 2022 года. Вторая волна началась с 5 декабря 2022 года, когда были введены два типа санкций со стороны Евросоюза: эмбарго на морские поставки российской нефти и потолок цены. Россия окончательно уходит на азиатские рынки. Здесь никаких проблем не возникло: мы не снижали добычу в 2023 году из-за того, что не могли пристроить нефть. Было только политическое решение и решения внутри ОПЕК+ снизить объемы добычи и экспорта», — говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Успешность перенаправления потоков российской нефти на азиатские рынки и неработоспособность потолка цен на нефть обусловлена самой сущностью рыночной экономики: если есть спрос — он будет так или иначе удовлетворен», — отметил старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Если с объемами экспорта проблем не возникло, то вот с финансовыми потерями Россия столкнулась сразу после введения эмбарго и потолка цены. Это был серьезный вызов — ведь именно в этом состояла главная цель ограничений Запада: сократить доходы российского бюджета от экспорта нефти и нефтепродуктов. Но радость западных политиков была недолгой. Скидка на российскую нефть к мировой Brent с 35 долларов за баррель в январе-феврале снизилась до 8-10 долларов в октябре. Это второй важный итог.

«Финансовые проблемы были значимыми, потому что когда началась вторая волна перестроения потоков экспорта, скидка на российскую нефть доходила до 35 долларов на каждый баррель. Во-первых, потому что нам нужно было перейти на азиатские рынки, а значит, вытеснить оттуда традиционных поставщиков. Чтобы нефть брали у нас, мы давали большую скидку.

Во-вторых, скидкой оплачивались санкционные риски. Поначалу не до конца было понятно, как покупать российскую нефть, как ее поставлять, страховать танкеры, как покупателям лучше брать ее — в российском порту или в порту отгрузки, например, Индии. Однако скидка снижалась на протяжении всего 2023 года, потому что снижалась неопределенность и риски, наладилась логистика, стало понятно, что российскую нефть можно перевозить, страховать и покупать. Плюс мы закрепились на рынках — и можно было снижать скидку», — рассказывает Игорь Юшков.

Третий итог: установленный Западом ценовой потолок на российскую нефть провалился. При потолке цены на нефть в 60 долларов, российская нефть продается значительно выше. В последнее время российскую нефть покупают по 80 и более долларов за баррель.

Четвертый итог: Россия смогла восстановить доходы бюджета за счет экспорта нефти. В начале года, когда рынок трансформировался после санкций, в январе-феврале было резкое проседание по доходам. Бюджет верстался с большим дефицитом.

«В январе-феврале Минфин считал экспортную пошлину исходя из цены меньше 50 долларов за баррель. Поэтому ему был дан карт-бланш в поиске дополнительных доходов. В ряде отраслей подросла налоговая нагрузка, начали сокращать расходы и решили снизить выплаты по демпферу нефтяникам. В итоге осенью это решение было отменено во многом потому, что ситуация с доходами изменилась: и скидка снизилась, и цены на нефть выросли, и мы стали зарабатывать больше, и жесткой экономики не требовалось», — заметил Юшков.

За 11 месяцев года доходы бюджета от нефтегазовой отрасли составили 8,226 трлн рублей, а это уже выше планового показателя на весь год в 8 трлн рублей. Данные же января-февраля говорили, что дотянуть даже до 8 трлн не получится. В целом нефтегазовые доходы бюджета снизились на 22,8%, так как перекрыть провальное первое полугодие полностью не удалось. Однако выручили ненефтегазовые доходы, которые выросли аж на четверть. В итоге в 2023 году ситуация будет даже лучше, чем планировали. Дефицит бюджета должен был составить по плану 2%, а в итоге Минфин ожидает всего 1%.

2023 год запомнится также взаимовыгодным сотрудничеством России с Саудовской Аравией, которая проигнорировала просьбу США — некогда своего главного геополитического союзника — снизить мировые цены на нефть. Это пятый важный итог.

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