Фотографии первого «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 под крылом

В репортаже Россия 1 Хабаровск показан первый «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 под крылом.

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