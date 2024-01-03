Фотографии первого «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 под крылом
В репортаже Россия 1 Хабаровск показан первый «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 под крылом.
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