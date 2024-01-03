Лого Сделано у нас
Фотофакты

Фотографии первого «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 под крылом

В репортаже Россия 1 Хабаровск показан первый «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 под крылом.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Суперджет
  • Нет аватара Argonaft
    03.01.2422:46:05

    Не знаю как говорят, в общем пожелаю воздушный аналог 7 футов под килем!   

    Авиаторы, подскажите, если что)

    #1275029
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,