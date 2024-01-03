Ивановский завод открыл новый цех по выпуску грейферного оборудования

Как сообщила пресс-служба компании «Профессионал"(находится в городе Иваново и является крупнейшим предприятием в России по проектированию и производству навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники, а также поставщиком навесного оборудования и спецтехники собственного производства в страны СНГ, Южную и Северную Америку, Африку, страны Азии и Европы), в начале декабря 2023 года было завершено строительство нового здания с полным циклом производства грейферного оборудования, что позволило компании увеличить в два раза выпуск канатных и механических грейферов, а также сократить сроки их выпуска.

В настоящее время компаний освоен выпуск 13 моделей гидравлических погрузочных грейферов (используется для погрузки и выгрузки сыпучих и кусковых грузов) с полезной площадью захвата от 1,0 до 5,0м3. Гидравлические погрузочные грейферы компании «Профессионал» устанавливаются на отечественное (UGM) и зарубежные модели перегружателей, а также на отечественные (UGM, Кранекс) и зарубежные модели экскаваторов.

Также компания выпускает 14 моделей грейферных захватов для леса (используется для операций по погрузке, разгрузке, перемещения и складирования древесины при лесозаготовках) с полезной площадью захвата от 0,4 до 2м3.

Еще одним видом выпускаемых компанией грейферов являются грейферы для металлолома, которые представлены семью моделями с полезной площадью захвата от 0,4 до 1.1.м3.

Данный вид грейферов устанавливается на отечественные и зарубежные модели экскаваторов и используется для разгрузки — погрузки лома, негабаритных и навалочных грузов.

Годом ранее компания «Профессионал» перешла на импортозамещение запчастей, в частности освоен выпуск гидроцилиндров и опорно-поворотных устройств.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.