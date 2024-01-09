Самусьский ССРЗ в 2023 году сдал 4 несамоходные баржи-площадки и 1 маломерное моторное судно
Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) в 2023 году построил и своевременно передал заказчикам 4 несамоходные баржи-площадки проекта RDB66.68М и одно маломерное моторное судно для отдыха на воде проекта
Планируется, что новые баржи проекта RDB66.68М будут работать в низовьях Енисея и в Енисейском заливе.
Технические характеристики:
- Длина 92 метра
- оковый вес 700 тонн
- Грузоподъемность в речных условиях 3.000 тонн
- Грузоподъемность в морских условиях 3.000 тонн
Судно проекта 106.103.22 планируется использовать для отдыха на воде с возможностью перевозки колесной техники. На борту есть четыре пассажирские каюты, сауна, камбуз, кают-компания, а также два сан. узла с душевыми.
|Основные характеристики маломерного судна проекта 106.103.22:
|Длина габаритная
|19,86 м
|Длина расчетная
|18,27 м
|Ширина корпуса наибольшая
|6,04 м
|Осадка
|0,45 м
|Высота борта на миделе
|0,9 м
|Полное водоизмещение
|42,4 т
|Полезная грузоподьемность
|8,0 т
|Расчетная высота волны
|1,2 м
|Мощность устанавливаемого подвесного двигателя
|до 250 л.с
|Пассажировместимость
|12
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