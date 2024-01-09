Самусьский ССРЗ в 2023 году сдал 4 несамоходные баржи-площадки и 1 маломерное моторное судно

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) в 2023 году построил и своевременно передал заказчикам 4 несамоходные баржи-площадки проекта RDB66.68М и одно маломерное моторное судно для отдыха на воде проекта 106.103.22.

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Планируется, что новые баржи проекта RDB66.68М будут работать в низовьях Енисея и в Енисейском заливе.

Технические характеристики:

Длина 92 метра

оковый вес 700 тонн

Грузоподъемность в речных условиях 3.000 тонн

Грузоподъемность в морских условиях 3.000 тонн

Судно проекта 106.103.22 планируется использовать для отдыха на воде с возможностью перевозки колесной техники. На борту есть четыре пассажирские каюты, сауна, камбуз, кают-компания, а также два сан. узла с душевыми.

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Основные характеристики маломерного судна проекта 106.103.22: Длина габаритная 19,86 м Длина расчетная 18,27 м Ширина корпуса наибольшая 6,04 м Осадка 0,45 м Высота борта на миделе 0,9 м Полное водоизмещение 42,4 т Полезная грузоподьемность 8,0 т Расчетная высота волны 1,2 м Мощность устанавливаемого подвесного двигателя до 250 л.с Пассажировместимость 12

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