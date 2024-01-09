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Судостроение и судоходство

Самусьский ССРЗ в 2023 году сдал 4 несамоходные баржи-площадки и 1 маломерное моторное судно

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) в 2023 году построил и своевременно передал заказчикам 4 несамоходные баржи-площадки проекта RDB66.68М и одно маломерное моторное судно для отдыха на воде проекта 106.103.22.

 © korabel.ru

Планируется, что новые баржи проекта RDB66.68М будут работать в низовьях Енисея и в Енисейском заливе.

Технические характеристики:

  • Длина 92 метра
  • оковый вес 700 тонн
  • Грузоподъемность в речных условиях 3.000 тонн
  • Грузоподъемность в морских условиях 3.000 тонн

Судно проекта 106.103.22 планируется использовать для отдыха на воде с возможностью перевозки колесной техники. На борту есть четыре пассажирские каюты, сауна, камбуз, кают-компания, а также два сан. узла с душевыми.

 © portnews.ru

Основные характеристики маломерного судна проекта 106.103.22:
Длина габаритная 19,86 м
Длина расчетная 18,27 м
Ширина корпуса наибольшая 6,04 м
Осадка 0,45 м
Высота борта на миделе 0,9 м
Полное водоизмещение 42,4 т
Полезная грузоподьемность 8,0 т
Расчетная высота волны 1,2 м
Мощность устанавливаемого подвесного двигателя до 250 л.с
Пассажировместимость 12

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Источник: https://portnews.ru/news/358148/

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод, Томская область, баржа, 106.103.22, RDB66.68М
  • Нет аватара Argonaft
    09.01.2416:08:10

    А как БПМ расшифровывается?

    Баржа Площадка, а М?

    #1275205
    • Katamaran Katamaran
      09.01.2416:12:57

      Тип судна — несамоходная баржа-площадка

      Назначение судна- перевозка минеральных строительных материалов.

      М — морская, минеральная, модернизированная. Выбирайте.

      #1275206
      • Нет аватара Argonaft
        09.01.2419:49:33

        Пущай будет морская)

        Я бы конечно логичнее перевёл бы М — моторная.

        А если несамоходная, то Н.

        Ну да ладно, главное работу выполняет)

        #1275215
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