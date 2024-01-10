Старый Оскол Белгородской области получил 12 новых автобусов

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В рамках президентской программы повышения качества пассажирских перевозок вручили Старому Осколу ключи от 12 новых комфортабельных автобусов большой вместимости.

Автобусы будут удобны и для пожилых людей, и для людей с особенностями здоровья, и для мам с детьми в колясках. Новый транспорт низкопольный и оборудован раскладным пандусом. Также там есть системы кондиционирования, информирования пассажиров и видеонаблюдения внутри салона.

© www.belpressa.ru

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