Итоги дорожного строительства в Москве в 2023 году

2023 год стал прорывным в формировании нового дорожного каркаса Москвы.

Было построено:

115 км дорог;

66 тоннелей, эстакад, мостов;

19 пешеходных переходов.

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Открыто движение по участкам Московского скоростного диаметра (МСД). Южное направление открыли в сентябре, его длина по прямой — около 28 км. Оно начинается у развязки с шоссе Энтузи­астов, пересекает Москву-реку по новому мосту в районе Каширского шоссе и выходит на МКАД в районе Варшавского шоссе.

Основной участок МСД связали с федеральной магистралью М-12 «Восток». Шестиполосная трасса (около 5 км по прямой) начинается в районе станции метро «Лухмановская», пересекает улицы Покровскую, Сочинскую, Маресьева, проходит вдоль реки Пехорки и соединяется с новой магист­ралью Москва — Казань, которую также открыли в 2023 году.

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Еще одним большим завершенным проектом стал Северный дублер Кутузовского проспекта — проспект Багратиона.

Новая вылетная магистраль протянулась от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до МКАД и через Молодогвардейскую развязку полностью интегрирована с платной трассой «Северный обход г. Одинцова» и далее с Можайским и Минским шоссе. Трасса улучшила транспортное обслуживание более 1,5 млн москвичей и жителей Московской области.

После реконструкции на МКАД открылась Липецкая развязка — главные южные ворота Москвы с прямым выходом на федеральную трассу М-4 «Дон».

Выполнен сложнейший проект реконструкции Дмитровского путепровода через пути МЦД-3. Тем самым устранен последний проблемный участок на Дмитровском шоссе — одной из самых напряженных вылетных магистралей столицы.

В ТиНАО тоже продолжается активное дорожное строительство. Осенью открылась автомобильная дорога Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Четырехполосная трасса (более 15 км) создала дополнительную поперечную связь на территории ТиНАО. На этом участке она превратилась в дублер МКАД, ЦКАД и строящейся магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Дорога напрямую соединила Троицк и Щербинку, позволила сформировать единую транспортную связь на территории ТиНАО — от Варшавского шоссе через Калужское и Киевское до Минского шоссе. Общая протяженность — около 40 км.

В 2024 году формирование нового дорожного каркаса Москвы завершится. В общей сложности запланировано построить 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

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