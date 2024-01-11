Итоги московского метростроения в 2023 году

Для московского метростроения 2023 год стал одним из самых результативных.

Например, историческое событие минувшего года — открытие БКЛ. Это самое протяженное в мире метрокольцо — 31 станция, 70 км пути и 47 пересадок на действующие и перспективные линии метро и диаметры.

© www.sobyanin.ru

Ежедневно БКЛ перевозит 1,3 млн пассажиров, а в 2025 году их число вырастет почти вдвое. И это не предел — создан запас провозной способности на десятилетия вперед.

Благодаря новым станциям до 23% разгрузились участки других линий метро. Улучшились связи между соседними районами, за счет чего снизилась нагрузка на улично-дорожную сеть и наземный транспорт.

© www.sobyanin.ru

Еще одну линию метро продлили за МКАД. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до «Физтеха» улучшил транспортное обслуживание более 500 тысяч жителей пяти районов Москвы и подмосковного Долгопрудного. Метро также пришло в развивающийся район Северный.

Москвичи, живущие рядом с новыми станциями, теперь могут добраться до центра без пересадок менее чем за полчаса. А экономия времени в пути на ряде маршрутов составляет до 40 минут в день.

Продлена и Солнцевская линия метро. В составе нового участка открыты станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Дорога до центра города стала почти в два раза быстрее не только для авиапассажиров, но и для жителей района Внуково, поселений Внуковского, Марушкинского и Филимонковского.

Впервые от аэропорта всего за 25 минут можно добраться до пересадки на БКЛ.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.