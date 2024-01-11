В тюменском аэропорту «Рощино» построен новый КДП

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Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания командно-диспетчерского пункта международного аэропорта Рощино имени Д.И. Менделеева в Тюмени. Управление воздушным движением из нового КДП будет осуществляться уже в I квартале 2024 года. Новый КДП обеспечивает полный визуальный обзор площади маневрирования аэродрома и прямую видимость всех участков взлетно-посадочных полос. Таким образом, пропускная способность аэродрома значительно увеличится за счёт одновременного использования двух ВПП.

Кроме того, к моменту запуска КДП в кратчайшие сроки завершено строительство двух радиомаячных систем инструментального захода на посадку. Следующим этапом реализации мероприятий инвестиционной программы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» станет строительство новых КДП в аэропортах Нижневартовска и Нового Уренгоя.

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

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