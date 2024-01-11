В 2023 г. Россия экспортировала рекордный объём зернобобовых культур

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За 11 месяцев 2023 года (данные по экспорту в страны ЕАЭС за январь-октябрь) Россия поставила на зарубежные рынки более 3,2 млн тонн зернобобовых, что является рекордным объёмом и в 2,5 раза больше аналогичного периода 2022 года.

В стоимостном выражении экспорт вырос в 2 раза. Основная экспортируемая зернобобовая культура — горох с долей 77% в физическом объёме поставок. Ещё 15% пришлось на нут и 8% - чечевицу.

Экспорт гороха вырос в 2,5 раза и составил почти 2,5 млн тонн, а экспортная выручка увеличилась в 1,9 раза. Китай, открывший свой рынок для российского гороха в конце 2022 года, в 2023 году стал лидером среди покупателей агрокультуры. За 11 месяцев из России в КНР поставлено 915 тыс. тонн гороха. Также в тройке крупнейших импортёров российского гороха — Испания, увеличившая закупки в 27 раз, до 599 тыс. тонн, а также Турция (298 тыс. тонн, -17%).

Экспортные поставки нута за 11 месяцев 2023 года выросли в 2,3 раза, до 489 тыс. тонн в физическом выражении и в 2 раза в стоимостном. Наибольшие объёмы российского нута были отгружены в Турцию — 223 тыс. тонн, что в 4,6 раза больше января-ноября 2022 года. В первую тройку покупателей также вошли Пакистан (133 тыс. тонн, +66%) и Египет (18 тыс. тонн, в 2,2 раза больше).

Чечевицы в январе-ноябре 2023 году отгружено на внешние рынки 268 тыс. тонн, что в 2,9 раза больше аналогичного периода предыдущего года. Лидером среди ведущих импортёров российской чечевицы также стала Турция, увеличившая закупки в 3,7 раза, до 112 тыс. тонн. На второе место вышла Индия: за 11 месяцев в южноазиатскую страну поставлено более 41 тыс. тонн чечевицы против лишь 397 тонн в январе-ноябре 2022 года. На третьем месте — ОАЭ с 15 тыс. тонн (в 2,5 раза больше).

«Зернобобовые стали новой значимой категорией российского агроэкспорта, и мы рассчитываем, что экспортный рекорд 2023 года — лишь промежуточный результат. Во многом успех был достигнут благодаря открытию ёмкого китайского рынка гороха, куда мы уже поставляем полноценные судовые партии, а также развитию продаж по целому ряду других направлений. На фоне растущего спроса со стороны стран Азии, включая Ближний Восток, производство зернобобовых культур становится всё более привлекательным для российских аграриев», — отмечает председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин. Согласно предварительным данным Росстата, в 2023 году урожай зернобобовых культур в России вырос на 29% и приблизился к 6 млн тонн.

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