На чукотском месторождении Совиное подтверждены разведанные запасы в 100 тонн золота

В конце декабря прошлого года Государственная комиссия по запасам твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию утвердила заключение по подсчету запасов золоторудного месторождения Совиное (Чукотский автономный округ), представленное АО «Эльконский горнометаллургический комбинат» (ЭГМК) (входит в горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом», создано для отработки крупных месторождений Эльконского урановорудного района).

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По результатам завершенных оценочных работ утверждены запасы в более чем 100 тонн золота. Это крупнейшее из открытых после 1991 года месторождений России.

Горнорудный дивизион Росатома уже инвестировал более 1 млрд руб. для создания горнорудного кластера на базе месторождения Совиное и рудных полей Рывеем и Дор. На данный момент завершились все поисковые, топографо-геодезические, геолого-геохимические и геофизические работы. Буровые работы проводились в круглогодичном режиме. Всего за три года в условиях сплошной многолетней мерзлоты было пробурено 123 скважины суммарной длиной более 32 километров.

Проект предусматривает создание производственного комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд с производством продукции в виде лигатурного слитка. «Уже к концу 2028 года завершится строительство и запуск горно-обогатительного производства. По отработке месторождения Совиное мы планируем выйти на проектную мощность в 2029 году и выпускать в год от 3 тонн золота. Мы видим перспективы расширения всего добычного кластера в Чукотском автономном округе, что в свою очередь даст большой толчок к развитию региона. В совместных планах Росатома и региона — реализовать проекты по развитию энергетической инфраструктуры и строительству вахтового поселка, посадочной полосы, автомобильных дорог, морского причала, а также сооружение первой в мире атомной станции малой мощности с реакторной установкой „Шельф-М“ мощностью до 10 МВт», — сообщил генеральный директор АО «ЭГМК» Вячеслав Галактионов.

Справка: Месторождение Совиное Рывеемского рудного поля вместе с рудным полем Дор входит в состав Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла, расположенного в северной части Чукотского автономного округа у побережья Чукотского моря. Месторождение Совиное по степени изученности относится к оцененным месторождениям третьей группы сложности геологического строения. Ранее Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) сообщало, что, по данным государственного баланса запасов Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2021 разведанные запасы золота в стране составляли 15 319 т. АО «Эльконский ГМК» — предприятие горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом», владеющее активами в Якутии и на Чукотке, ресурсный потенциал каждого из которых составляет более 500 тонн золота. Якутский горнопромышленный кластер включает в себя рудные месторождения золота Северное и Зона Южная (с последующей организацией добычи урана). Чукотский энергопромышленный кластер включает в себя разрабатываемое месторождение Совиное и рудные поля Дор и Рывеемское. АО «Атомредметзолото» — управляющая компания горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом», входит в число крупнейших производителей природного урана в мире, является лидером по добыче урана в России. Предприятия дивизиона осуществляют весь комплекс работ уранодобычи: от геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов из эксплуатации. Более 60% урана добывается экономически эффективным и экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания. Помимо добычи урана, горнорудный дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса. Реализовываются проекты добычи золота, лития, редких и редкоземельных металлов (титана, циркония, скандия, ниобия).

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