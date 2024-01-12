Рабочее движение открыто по путепроводу на Николаевской развязке в Симферополе

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Симферополь, 11 января. Крыминформ. Рабочее движение по путепроводу на транспортной двухуровневой развязке кольцевого типа на пересечении западного обхода Симферополя и автомобильной дороги Симферополь — Николаевка открыто, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог Крыма.

«Схема движения транспортных средств изменилась, установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки, — говорится в сообщении. — Изменения схемы организации дорожного движения вводятся на время выполнения работ…»

Уточняется, что завершение всех строительно-монтажных работ запланировано в первом квартале 2024 года.

Путепровод на этой развязке начали строить еще в бытность Крыма в составе Украины, однако он превратился в долгострой, который в итоге пришлось демонтировать и построить новый объект.

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