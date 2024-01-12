В селе Саскылах Анабарского района Якутии открыли молокозавод

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Молочный завод открыли в селе Саскылах Анабарского района Якутии. Продукция дешевле привозной, отмечают жители райцентра.

Молочный завод заработал при муниципальном многопрофильном унитарном предприятии им. Н.Е. Андросова. Его мощности рассчитаны на производство от 500 до 2000 литров молочного сырья в сутки.

Для производства молочных и кисломолочных продуктов имеется всё необходимое современное оборудование. В процессе производства молока соблюдаются все установленные стандарты и требования.

На организацию производства кисломолочной продукции из восстановленного молока Анабарскому району министерством была выделена субсидия по государственной программые"Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)". Кроме того, государственная поддержка позволяет обеспечить занятость.

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