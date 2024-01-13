В Тамбовской области открыли новый зерноочистительный комплекс

© tvtambov.ru

12 января в Рассказовском округе Тамбовской области открыли новый зерноочистительный комплекс. Его мощность — 3600 тонн в сутки.

Сельхозпредприятие располагается рядом с селом Липовка Рассказовского округа. Именно тут находятся два зерносушильных комплекса. Они работают круглый год.

Инвестиции в комплекс с 2021 года составили 300 млн рублей.

Предприятие обеспечивает сушку, подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур. Кроме того, здесь планируется производство, включающее в себя процесс охлаждения зерна после сушки, что значительно повышает качество продукции и снижает время производственного процесса.

Новый зерносушильный и зерноочистительный комплекс позволяет обрабатывать самые разные культуры, в том числе, и царицу полей — сою. В процессе пуско-наладки и подготовки этого комплекса удалось обработать около 60-ти тысяч тонн.

Всего на предприятии трудятся почти две сотни специалистов из Рассказова, соседних сёл и даже из Уварова.

Как сообщил Глава Тамбовской области: «В прошлый год у нас был самый рекордный урожай. Конечно, такие сушильные предприятия, хранилища нам нужны, потому что приходится переживать природные капризы. Мы увеличиваем урожай, поэтому появление таких комплексов очень нужно для нашей области».

5,3 миллиона тонн за сезон — таков рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур в регионе в 2023 году. Это на 14% выше, чем в 2022-ом. Сахарной свёклы собрали 5,7 миллиона тонн, а сои — 450 тысяч, превысив предыдущий урожай почти наполовину. Рост урожайности культур на Тамбовщине — залог продовольственной безопасности нашей области и всей страны в целом. Подобные современные комплексы помогут нарастить показатели в этой сфере.

© tvtambov.ru

https://www.tam...j-kompleks.html

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Фото — https://top68.r...a5aq77400344846

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