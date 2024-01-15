АвтоВАЗ возобновил работу Опытно-промышленного производства в Тольятти

© ixbt.com

АвтоВАЗ запустил ещё одну площадку.

Сварочный комплекс подразделения «ВИС-Авто» начал работать в опытно-промышленном производстве (ОПП) АвтоВАЗа. Перенос производства пикапов и фургонов на базе автокомплектов «Лада» на завод АвтоВАЗ частично реализован.

Изготавливаемые в ОПП кузова отправляются на окраску на АвтоВАЗ. Далее их перевозят на сборочную площадку «ВИС-АВТО», которая пока работает в арендуемом корпусе в промзоне Центрального района Тольятти. Перенос сборки автомобилей этого завода в опытно-промышленное производство АвтоВАЗа состоится летом нынешнего года.

ОПП представляло собой автозавод полного цикла, в его состав входили цеха штамповки панелей, сварки и окраски кузовов, а также автосборочный конвейер. Комплекс ОПП — это одно большое производственное здание и несколько пристроек. Расположено в Тольятти рядом с головным заводом.

Сборочные мощности опытно-промышленного производства простаивали почти восемь лет после того, как в декабре 2015 года оно было признано нерентабельным возглавлявшим тогда АвтоВАЗ Бу Андерессоном.

С 2016 года Опытно-промышленное производство АвтоВАЗа использовалось как складское помещение. Наиболее активное его наполнение случилось в 2022 году, когда компания «Рено» ушла из России. Оставшиеся от бывших партнёров детали и части оборудования были перевезены на хранение в ОПП в том числе и с московского завода «Автофрамос», где теперь выпускают «Москвичи».

Сейчас на предприятии «ВИС-Авто» работают около 420 человек, они выпускают пикапы и фургоны «Лада Гранта» и «Лада Нива», а также «Лада Нива Бронто».

https://news.dr...shl6wp381971690

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.