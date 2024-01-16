Итоги развития МЦД в Москве в 2023 году

2023 год стал действительно знаковым для МЦД:

Запущены две линии: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».

Проведена колоссальная работа по соединению радиальных ж/д направлений.

Открыты 13 новых и реконструированных городских вокзалов.

Теперь МЦД — это 4 диаметра, 136 станций и более 300 км путей.

© www.sobyanin.ru

МЦД-3 улучшил транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья.К запуску движения была проведена реконструкция главного пересадочного узла Зеленограда. Теперь это станция Зеленоград-Крюково — трехуровневый городской вокзал с пассажирским терминалом, островными платформами с навесами на всю длину, широким транзитным подземным переходом и вестибюлем с выходом к остановкам НГПТ на Крюковской эстакаде.

Сегодня на третьем диаметре работает 38 станций, а в будущем откроются еще 3 городских вокзала — Малино, Митьково и Рижская.

В сентябре на транспортной схеме Москвы появился МЦД-4, соединивший Апрелевку, Внуково на западе и микрорайон Железнодорожный города Балашиха на востоке.Этот диаметр:

самый сложный — строителям необходимо было объединить разрозненные направления Московской железной дороги: Калужское и Нижегородское;

самый протяженный — 86 км, связал 7 центральных железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский;

с самым большим числом пересадочных станций — более 30 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Сейчас на МЦД-4 36 станций. Многие из них — первоклассные городские вокзалы, ставшие таковыми в результате реконструкции или строительства.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.