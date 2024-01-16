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Транспорт и логистика

Итоги развития МЦД в Москве в 2023 году

2023 год стал действительно знаковым для МЦД:

  • Запущены две линии: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».
  • Проведена колоссальная работа по соединению радиальных ж/д направлений.
  • Открыты 13 новых и реконструированных городских вокзалов.

Теперь МЦД — это 4 диаметра, 136 станций и более 300 км путей.

 © www.sobyanin.ru

МЦД-3 улучшил транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья.К запуску движения была проведена реконструкция главного пересадочного узла Зеленограда. Теперь это станция Зеленоград-Крюково — трехуровневый городской вокзал с пассажирским терминалом, островными платформами с навесами на всю длину, широким транзитным подземным переходом и вестибюлем с выходом к остановкам НГПТ на Крюковской эстакаде.

Сегодня на третьем диаметре работает 38 станций, а в будущем откроются еще 3 городских вокзала — Малино, Митьково и Рижская.

В сентябре на транспортной схеме Москвы появился МЦД-4, соединивший Апрелевку, Внуково на западе и микрорайон Железнодорожный города Балашиха на востоке.Этот диаметр:

  • самый сложный — строителям необходимо было объединить разрозненные направления Московской железной дороги: Калужское и Нижегородское;
  • самый протяженный — 86 км, связал 7 центральных железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский;
  • с самым большим числом пересадочных станций — более 30 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Сейчас на МЦД-4 36 станций. Многие из них — первоклассные городские вокзалы, ставшие таковыми в результате реконструкции или строительства.

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Источник: https://www.sobyanin.ru/mtsd-novye-diametry-i-gorodskie-vokzaly

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МЦД, транспорт, Москва, итоги,
  • Нет аватара siberia2012
    17.01.2411:43:17

    при нашей демографии, такой рост Москвы — зло для страны. Сам тоже сдался и переезжаю в Москву.

    #1275829
    • Иван Иванов Иван Иванов
      17.01.2414:14:13

      Москва больше всех платит в бюджет страны, откуда идут дотации в другие регионы. Будет развиваться Москва — больше будет региональных дотаций и инвестиций.

      Так что Ваш тезис о вреде в корне неверный.

      #1275838
      • Нет аватара siberia2012
        17.01.2414:40:32

        Кто ж против того, что Москва платит в бюджет? Многое можно было бы перенести в другие регионы, ничего бы не изменилось. Речь о том, что у нас убыль населения с одной стороны и сверхконцентрация в мегаполисах с другой. Ладно бы у нас рост был по полмиллиона в год и из них тысяч 50-100 оседало в Москве, но ведь и убыль и переток в Москву.

        #1275840
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