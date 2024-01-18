Саратовский завод начал первым в России выпуск резервуаров для сжиженного газа

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«РМК» первым в России начал выпуск емкостей, которые раньше закупали за границей

Три года назад на заводе случился кризис, после чего сменился собственник. И на сегодняшний день объемы производства удалось увеличить в 2 раза, в 2023 году здесь изготовили продукции на 3,4 млрд рублей.

Новое руководство не только сохранило коллектив, но и привлекло новых сотрудников. Сейчас на заводе работают 650 человек. По словам руководства, средняя заработная плата выросла вдвое. Саратовский завод резервуарных металлоконструкций более 70 лет обеспечивает всю страну своей продукцией: начиная от решетчатых настилов и заканчивая любыми видами резервуаров. В месяц в общей сложности изготавливают не менее 2 тысяч тонн металлоконструкций.

Завод основан в 1947 году, предприятие производит резервуарные металлоконструкции различного назначения для добычи, обслуживания, переработки, хранения нефти, нефтепродуктов и других не агрессивных сред.

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