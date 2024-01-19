Сдан головной траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701

Судостроительный завод «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) и рыбопромышленный холдинг «Норебо» в 2023 году подписали приёмный акт о передаче головного траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Соколов».

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«Северная верфь» и холдинг «Норебо» подписали контракт на строительство серии рыбопромысловых судов проекта 170701 в конце 2017 года. Проект судна разработало конструкторское бюро «Наутик Рус».

Головной траулер «Капитан Соколов» был заложен 23 ноября 2018 года. Спуск судна на воду состоялся 1 сентября 2020 года.

Конструктивной особенностью траулера является новая архитектура носовой оконечности Enduro Bow, что придаёт судну особый, неповторимый и узнаваемый стиль. Подобная форма носа увеличивает рабочее пространство на судне, улучшает мореходные качества судна. Из-за закрытой формы носа вода не заливается на палубу при прохождении волны и уменьшает удары встречной волны в носовую оконечность, а также снижает обледенение корпуса.

Судно будет осуществлять на борту переработку рыбы и производство рыбной муки и жира, консервированной печени и замороженное филе. Траулер проекта 170701 оборудован современной рыбообрабатывающей фабрикой, позволяющей производить филе трески и пикши. Предусмотрен также выпуск продукции из других промысловых видов рыбы — палтуса и морского окуня. На фабрике производится автоматическая упаковка и палетизация продукции, которая перемещается в морозильный трюм на лифте и складируется на паллетах погрузчиками.

На «Капитане Соколове» установлено антикреновое устройство, находящееся под ходовым мостиком, которое значительно снижает качку судна. В конструкции проекта 170701 применен туннельный киль, оставляющий палубу морозильного трюма без горловин. Основное рабочее помещение траулера — помещение фабрики имеет беспиллерсную конструкцию, предоставляя поставщикам рыбофабрики огромное преимущество по сравнению с другими проектами рыболовных судов.

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