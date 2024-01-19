ГТЛК поставила 12 автобусов для Оренбурга и Астрахани за неделю

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На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для городских перевозчиков Оренбурга и Астрахани 12 автобусов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) и инвестпроекта с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

7 автобусов ЛиАЗ-529267 для Оренбурга (БКД-2024)

5 автобусов VOLGABUS 4298G4 для Астрахани (ФНБ)

Все поставки осуществлены благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

https://t.me/ao...tlk/1595?single

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