В Муроме создали новую тракторную трансмиссию для серийного производства
Сотрудники «Муроммашзавода» создали новую тракторную трасмиссию; ее в ближайшее время пустят в серийное производство.
В рамках программы импортозамещения они улучшили локализованный вариант зарубежного трактора «АНТ».
Скоро новую трансмиссию от муромских мастеров будут поставлять на отечественные предприятия, а одним из главных потребителей станет электромеханический завод в Коврове, который также выпускает трактор.
«Муроммашзавод» планирует не только обеспечивать отечественных производителей, но и выйти на зарубежные рынки.
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