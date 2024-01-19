В Муроме создали новую тракторную трансмиссию для серийного производства

Сотрудники «Муроммашзавода» создали новую тракторную трасмиссию; ее в ближайшее время пустят в серийное производство.

В рамках программы импортозамещения они улучшили локализованный вариант зарубежного трактора «АНТ».

Скоро новую трансмиссию от муромских мастеров будут поставлять на отечественные предприятия, а одним из главных потребителей станет электромеханический завод в Коврове, который также выпускает трактор.

«Муроммашзавод» планирует не только обеспечивать отечественных производителей, но и выйти на зарубежные рынки.

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