ГК «Дудинские продукты» построила в Башкирии новый молочный цех

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При производстве молочной продукции торговой марки «Дудинские продукты» используется сырье только с собственной фермы, расположенной в с.Старобурново. Отсюда и название серии продукции—"Старобурновское".

На данный момент под торговой маркой «Дудинские продукты» серии «Старобурновское» выпускается пастеризованное молоко жирностью от 3,4 до 3,7%, сметана (20%), творог обезжиренный и 5%, семь видов творожной массы (с разными наполнителями), каймак (50%, деревенская сметана), сливочное масло (72,5%). В ближайшее время на прилавках появится кефир (3,2%).

Благодаря современному высокотехнологичному оборудованию в четыре раза увеличились производственные мощности, что позволяет перерабатывать до 20 тонн сырья в сутки. Время от приемки молока до выпуска готовой продукции сократилось в три раза и составляет не более четырех часов, что позволяет поставлять на прилавки магазинов нашего города наисвежайшую молочную продукцию. И еще одно важное преимущество—в разы улучшились потребительские качества выпускаемой продукции.

Сейчас дойное стадо насчитывает 200 коров. В зимний период надои составляют не менее двух тонн в сутки, в летний период эта цифра увеличивается до четырех-пяти тонн в сутки. Сырье поступает на производство по молокопроводу прямо с фермы.

Дальше начинается технологический процесс.

-Сначала сырье проходит через пастеризационную установку, затем через фильтры тонкой очистки, гомогенизатор для получения однородной жидкости или сепаратор для отделения сливок,--рассказывает технолог предприятия Гузель Нурисламова.—Отфильтрованное, обработанное сырье отправляется в емкость, которую охлаждает ледогенератор до двух-трех градусов. Затем оно распределяется по емкостям для приготовления разного вида продукции.

Возникает вопрос, где же взять столько молока, чтобы запустить оборудование на полную мощность и будет ли спрос на такой объем продукции?

--Спрос, конечно же, есть,--разъясняет индивидуальный предприниматель Андрей Дудин.—Наша продукция, помимо Бирского района, расходится по всей северной зоне Башкирии и Уфе. Причем не только по магазинам, но и по детским садам и учреждениям здравоохранения. Заявки поступают как от крупных сетевых магазинов, так и от небольших торговых точек. Для повышения объемов производства сырья планируем увеличить дойное стадо до 450 голов. Сейчас строим новый доильный автоматизированный зал, где ручной труд будет применяться по минимуму. Планируем, что уже через пару лет мы сможем увеличить надои до 10-12 тонн в сутки. На этом, естественно, не остановимся.

В качестве продукции сомневаться не приходится. На каждой упаковке размещен куар-код. Отсканировав его через специальное мобильное приложение «Честный знак», потребители смогут узнать подробную информацию о продукции: бренд, наличие сертификата ветеринарного контроля, состав, жирность, объем, срок годности.

Планы по расширению ассортимента у бирских предпринимателей грандиозные. В перспективе—производство ряженки, йогурта, сыра творожного с разными начинками и мороженого.

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