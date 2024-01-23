Липецкое станкостроительное предприятие проводит техническую модернизацию

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Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» сообщает о начале программы технического переоснащения своих производственных мощностей в 2024 г.

22 января было введено в эксплуатацию новое оборудование — плоскошлифовальные станки 3Л725 и 3Л141, а также фрезерные станки ГФ180 и 6Л13. Также мощность производства увеличена за счет добавления четырех токарных станков — двух универсальных и двух с ЧПУ.

Модернизация поможет сократить сроки выполнения заказов и увеличить объем нашего производства.

Компания продолжает работать в достижении своей цели: «Развивая высокие технологии в станкостроении, поднять имидж и благосостояние России, тем самым внести весомый вклад в мировую экономику».

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