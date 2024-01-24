Ростех поставил для «Силы Сибири» четыре газоперекачивающих агрегата мощностью 64 МВт

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Объединенная двигателестроительная корпорация отгрузила на магистральный газопровод «Сила Сибири» четыре газоперекачивающих агрегата ГПА-16 суммарной мощностью 64 МВт. Оборудование предназначено для увеличения пропускной способности участка газопровода Ковыкта-Чаянда в Иркутской области.

Современные и эффективные агрегаты ГПА-16 производятся на рыбинском предприятии «ОДК-Газовые турбины» и входят в линейку наиболее востребованного компаниями ТЭК газотурбинного оборудования. С 2009 года произведено более 100 агрегатов ГПА-16 различных модификаций, суммарная мощность которых превышает 1,5 ГВт.

«Производство и поставки оборудования для стратегических проектов в области транспортировки газа является одним из приоритетных направлений деятельности Госкорпорации Ростех. Агрегаты ГПА-16 эффективно функционируют на ключевых объектах добычи и транзита голубого топлива по всей России. Новая партия оборудования для участка Ковыкта-Чаянда была изготовлена в рекордные сроки — менее чем за год», — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Агрегаты поставлены в рамках договора между компаниями «ОДК Инжиниринг» (единый поставщик газотурбинного оборудования ОДК для ТЭК) и «Газпром комплектация» (централизованный поставщик «Газпрома»).

«Компания „ОДК Инжиниринг“ обеспечивает комплексные поставки энергетического и газоперекачивающего оборудования и комплекс услуг по сервисному обслуживанию и ремонту газотурбинных агрегатов в течение всего их жизненного цикла. В 2024 году суммарная мощность поставленного корпорацией газотурбинного оборудования для магистральной части газопровода „Сила Сибири“ превысит 400 МВт», — отметил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Агрегаты ГПА-16 предназначены для применения на дожимных и линейных компрессорных станциях. Они выпускаются на базе промышленных газотурбинных двигателей ПС-90ГП2 (производитель — «ОДК-Пермские моторы») и АЛ-31СТ (производитель — «ОДК-УМПО»).

«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод. В настоящий момент транспортирует голубое топливо с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай. Протяженность газопровода — около 3 тыс. км.

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